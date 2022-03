HSG Langenargen-Tettnang findet Weg aus Minikrise

Wieder einmal nahm sich die HSG Langenargen-Tettnang vor, eine deutlich bessere Leistung als zuletzt zu zeigen. Und diesmal klappte es auch. Nach drei enttäuschenden Auftritten, die mit zwei Niederlagen quittiert wurden, zeigten sich die Bezirksklasse-Handballer im Derby beim TV Weingarten formverbessert. Als Lohn gab es einen 23:21 (11:9)-Sieg.

Die Vorzeichen für die Partie standen laut HSG-Mitteilung eigentlich nicht gut. Trainer Clemens Balle musste auf die beiden Linkshänder Lukas Braunger und Jonathan Marceau, den Routinier David Bertucci und Abwehrchef Felix Baumann verzichten. Trotzdem startete die HSG laut Mitteilung gut ins Spiel und hatte zur Pause folgerichtig mit 11:9 knapp die Nase vorne.

TV Weingarten führt nur einmal

Vor 77 Zuschauern in der Weingartener Großsporthalle drehte sich das zunächst, die Gastgeber gingen in der 42. Minute durch Daniel Thiele mit 15:14 in Front. Dies sollte dann aber auch die einzige TVW-Führung sein. Der Rest des Spiels gehörte der HSG, die sich einen verdienten 23:21-Derbysieg sicherte. „Meine Mannschaft hat Leben gezeigt und toll gekämpft. Durch eine starke Teamleistung haben wir uns aus unserer Minikrise super herausgekämpft“, freute sich Trainer Balle. „Wir haben mit einem dezimierten Kader gut gekämpft, sind als Mannschaft zusammengestanden und gewinnen macht ja auch mehr Spaß, als zu verlieren“, sagte Kapitän Nils Teichmann.

In der Tabelle verbesserte die HSG damit ihre Chancen auf den Aufstieg in der Bezirksliga. Momentan steht das Balle-Team auf Rang zwei und im nächsten Spiel können die Langenargener einen Angriff auf Rang eins starten. Am kommenden Mittwoch um 20.30 Uhr gastiert der Tabellenführer MTG Wangen III in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang.