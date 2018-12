HSG Langenargen/Tettnang fährt zum Tabellenletzten

Am Wochenende vor Heiligabend fährt die HSG Langenargen/Tettnang I zum Tabellenletzten der Handball-Bezirksklasse, der SG Ulm&Wiblingen II. Die Partie beginnt am Samstag, 22. Dezember, um 18 Uhr in der Tannenplatzhalle in Ulm-Wiblingen. Die Gäste vom Bodensee sind derzeit Tabellendritter und gehen daher als Favorit in die Partie – ob das eine gute Sache ist, wird sich noch zeigen.

Vor dem „Big Point“, dem Sieg gegen Tabellenführer Gerhausen II am vergangenen Samstag, fuhr Langenargen/Tettnang zwei Niederlagen ein. In diese Partien ging die HSG aus einer Position der Stärke, gegen Gerhausen II war sie noch der Underdog. Hat das Team die Nerven, seine Rolle beim Tabellenletzten auszufüllen? „Das ist ja keine Wissenschaft“, sagt HSG-Trainer Clemens Balle und stellt klar: „Wir brauchen einfach die nötige Spannung und müssen unsere Chancen nutzen.“ Über die vorherige Auswärtsniederlage bei der HSG Illertal, auch so ein Team aus der hinteren Tabellenhälfte, hatte Balle sich sehr geärgert. „Wiblingen ist ein anderer Gegner und eine andere Halle. Da müssen wir unser Spiel einfach auf die Platte bringen“, fordert der Trainer.

Inzwischen füllt die HSG ihren Kader regelmäßig aus der zweiten Mannschaft und verstärkt aus der A-Jugend auf – im Laufe der Hinrunde haben sich doch einige Verletzungen und Ausfälle angesammelt. Doch sehen Team und Trainer das als eine Prüfung, aus der sie nur gestärkt hervorgehen können. Dasselbe gilt für den Umstand, dass die A-Jugendlichen am selben Tag ebenfalls ranmüssen – und zwar um 13 Uhr beim Tabellenführer in Lustenau.