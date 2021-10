HSG Langenargen-Tettnang erwartet das Tabellenschlusslicht

Die Rollen bei der nächsten Begegnung der HSG Langenargen-Tettnang sind klar verteilt. Im Heimspiel am kommenden Samstag geht es für den zurzeit Führenden der Bezirksklasse gegen den Letzten SC Vöhringen 2. Anwurf an den Sportanlagen 3 in Langenargen ist um 20 Uhr.

An der Spitze der Liga stehen die HSG-Handballer gemeinsam mit der Mannschaft des TSV Blaustein 2. Dennoch zeigten die Langenargener sich nach dem vergangenen Spiel enttäuscht. Beim 27:27 gegen Blaustein 2 war nämlich deutlich mehr drin, 15 Sekunden vor Schluss konnte Felix Baumann die HSG mit 27:26 in Front bringen. Allerdings glich der Gastgeber im Gegenzug durch Falko Behr aus – somit musste sich die HSG mit einem Remis begnügen.

Geschuldet war das letztlich einem schwachen Start in das Spiel. Die Langenargener bekamen einfache Gegentore und im Angriff wurden die besten Gelegenheiten auf Tore ausgelassen. So stand es nach neun Minuten schon 7:2 für die Gastgeber. In der Folgezeit kam die HSG dann aber besser ins Spiel und schaffte es in der 20. Spielminute zum 10:10 auszugleichen. Die weiteren Minuten in der ersten Halbzeit musste der Gast aber mehrere Gegentreffer hinnehmen – zur Halbzeit stand es 17:13 für Blaustein 2. HSG-Coach Clemens Balle forderte laut Vereinsmitteilung eine „bessere Kommunikation in der Defensive und mehr Überzeugung beim Torabschluss im Angriff“.

Ärgerliches Unentschieden

Nach der Pause wuchs der Rückstand aber erst einmal an: In der 37. Minute führte Blaustein 2 mit 20:15. Anschließend bestimmte aber die HSG das Geschehen. Durch Kampf und Willen kämpfte sie sich wieder zurück ins Spiel, in dieser Phase überzeugte auch A-Juniorenspieler Bastian Nachbaur mit Toren. Folgerichtig brachte Simon Brugger die HSG mit seinem Treffer zum 22:21 zum ersten Mal in diesem Spiel in Front (46.). „Danach war es dann wieder einmal Noah Göppinger, der die Jungs vom Bodensee mit einer herausragenden Leistung im Spiel hielt“, heißt es in der HSG-Mitteilung. Nach Baumanns Treffer zum 27:26 etwa 15 Sekunden vor Schluss standen die Zeichen auf Sieg. In einem spannenden Spiel rettete Blaustein 2 durch Behr aber noch das Unentschieden.

Für die HSG Langenargen-Tettnang war das ein enttäuschendes Ende. Wie sich das Balle-Team davon erholt hat, zeigt sich am Samstag gegen Vöhringen 2: Mit der Zuschauerunterstützung in der eigenen Halle soll da unbedingt wieder ein Erfolg her.