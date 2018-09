HSG I in Lindau, der Rest daheim

Die Bezirksklasse-Handballer der HSG Langenargen-Tettnang I treten am Samstagabend (19.30 Uhr) in Lindau zum Derby an. Für das Team von Trainer Clemens Balle ist es das dritte Spiel nach der knappen Auftaktniederlage bei Gerhausen II und dem klaren 34:17 gegen Ulm&Wiblingen II am vergangenen Wochenende. Lindau startete mit einem 14:25 beim Bezirksliga-Absteiger Weingarten in die Saison.

Daraus ergibt sich kein klarer Favorit. Der Blick in die Vorsaison ist für die Gäste mit gemischten Gefühlen verbunden. Zwar standen sie am Ende in der Tabelle klar vor Lindau. Aber die Bayern konnten Langenargen-Tettnang in beiden Begegnungen ziemlich ärgern – so sehr, dass Clemens Balle von einem „Angstgegner“ spricht, wenn auch mit gedachten Anführungszeichen. „Lindau hat schon Charakter, die haben sich letztes Jahr gegen uns richtig gepusht“, erinnert sich Balle.

Für die Partie am Samstagabend stimmt den HSG-Trainer optimistisch, dass sein Team beim Heimsieg gegen Ulm&Wiblingen II Selbstvertrauen getankt hat, in der Abwehr bisher stabil steht und im Angriff auf allen Positionen torgefährlich ist. „Wir haben einen breiten Kader und werden in Lindau richtig Gas geben – auch wenn sich Lindau seinen Heimsieg vom letzten Jahr wiederholen will“, prognostiziert Clemens Balle. Die übrigen HSG-Teams laden am Sonntag zum Heimspieltag.

Die zweite Mannschaft empfängt um 17.30 Uhr im Sportzentrum Langenargen die HSG Oberstaufen-Lindenberg. Die hatte vergangenes Wochenende mit der dritten Mannschaft der HSG, die ebenfalls in der Kreisliga antritt, keine Probleme und siegte 28:13. Vielleicht gelingt der zweiten Mannschaft ja indirekt die Revanche.

Davor spielt um 15.40 Uhr die männliche A-Jugend in der Bezirksliga gegen Blaustein-Söflingen. Um 14 Uhr tritt die männliche C-Jugend (ebenfalls Bezirksliga) gegen Bad Saulgau an und um 12.30 Uhr die gemischte D-Jugend gegen Wangen III.