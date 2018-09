HSG-Handballer mit Auftaktniederlage

Die Handballer der HSG Langenargen-Tettnang I sind mit einer knappen und ärgerlichen Auswärtsniederlage in die neue Bezirksklassesaison gestartet. Beim Team TV Gerhausen II unterlagen die Mannen von Trainer Clemens Balle am Sonntagnachmittag mit 23:25. Zur Halbzeit hatte man noch 13:11 vorn gelegen, eine knappe Viertelstunde vor Schluss mit 20:18.

Was war passiert? „Am Schluss sind uns die Alternativen und die Kraft ausgegangen“, sagt Balle. Gerhausen hat das Spiel nie verloren gegeben und erkämpfte sich in der Schlussphase die Oberhand. In den hektischen Schlussphase hatte Langenargen-Tettnang im Angriff auch schlicht Pech, etwa mit Pfostentreffern. „Die Niederlage war zwar ein bisschen unnötig. Aber unter den Voraussetzungen vom Sonntag kann man der Mannschaft nicht wirklich böse sein“, so der HSG-Coach.

Der HSG fehlten am Wochenende fünf Spieler. Trotzdem waren die Gäste stark ins Spiel gestartet, zeigten eine kämpferische Leistung und einige schöne Kombinationen im Angriff. Gerhausen II hatte die erfahrenere Mannschaft und wartete einfach, bis der ersatzgeschwächten HSG die Luft ausging. „Wir haben ja fast eine U20-Truppe aufs Feld geschickt“, meinte der Trainer.

Vor Saisonbeginn hatte Clemens Balle vorhergesagt, dass die Platzierung in der Tabelle auch von der Auswärtsbilanz abhängen werde. Am Sonntag vergab die HSG eine erste Chance auf zwei Auswärtspunkte. Erfreulich war dagegen, dass so gut wie alle Spieler zum Torerfolg kamen. Außerdem sah Balle „50 starke Minuten“ von seiner Mannschaft. Kommenden Samstagabend (22. September) wird die HSG auf ihre Heimstärke bauen: Da kommt Ulm&Wiblingen II zum ersten Heimspiel der Saison ins Sportzentrum Langenargen.