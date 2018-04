Die Bezirksklasse-Handballer der HSG Langenargen-Tettnang fahren am Sonntag (Anwurf 17.30 Uhr) zum vorletzten Saisonspiel bei der SG Ulm&Wiblingen II. Der erste von „zwei vermeintlich leichten Gegnern“, wie der HSG-Trainer Clemens Balle sagt, steht auf dem neunten Tabellenplatz – Langenargen-Tettnang hingegen auf Rang vier. „Und den wollen wir unbedingt halten, auch wenn es eigentlich um nix mehr geht“, so Balle. Den Verfolger HSG Illertal wolle man auf Abstand halten: „Wir haben es selbst in der Hand.“

Tabellenvierter bleibt die HSG am ehesten, wenn sie am Sonntag einen Sieg holt. Es stimmt Clemens Balle optimistisch, dass für die A-Jugendlichen nach dem Ende der Nachwuchs-Spielzeit nun die Doppelbelastung wegfällt und sie frisch und erholt ins Spiel bei Ulm&Wiblingen II gehen können. „Unser Ziel ist klar: Auswärts nochmal zwei Punkte holen und dann mit einem Heimsieg die Saison beenden“, sagt Clemens Balle.

Das Saisonfinale findet am Sonntag, 28. April, zu Hause gegen den abstiegsgefährdeten TSV Lindau statt.