HSG fährt zum unerwarteten Spitzenspiel

Die Bezirksklasse-Handballer der HSG Langenargen-Tettnang gastieren am Samstagabend (18 Uhr) in Dornbirn zum Spitzenspiel. Als Tabellensechsten empfangen die Vorarlberger den derzeitigen Tabellenzweiten. Noch vor einer Woche standen sie sogar auf dem dritten Platz.

„Dass Dornbirn so weit vorne steht, hätte ich ursprünglich nicht gedacht“, sagt HSG-Trainer Clemens Balle. Auch für sein eigenes Team will er noch keine Garantie abgeben, dass es direkt so weitergeht wie vor der „Zwangpause“. So nennt Balle die beiden zurückliegenden spielfreien Wochenenden seit dem Sieg gegen Vöhringen II Anfang Oktober.

Ganz in Bestbesetzung wird Langenargen-Tettnang nicht anreisen. „Aber das geht ja allen so und wird nicht spielentscheidend sein“, glaubt Balle. Dass sein Team vor der Pause einen kleinen Lauf hatte, an den es jetzt wieder – möglicherweise mühsam – anknüpfen muss, könnte schon eher ein Problem darstellen. Motivieren sollte die HSG-Mannschaft, dass Wangen II ihr im Nacken sitzt und man den bislang ungeschlagenen Tabellenführer TV Gerhausen II nicht enteilen lassen möchte.