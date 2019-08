Hoteliers nehmen Vermarktung selbst in die Hand

Vor drei Jahren ist die Idee im Kollegenkreis geboren worden, seit einem Jahr gibt es die GmbH und seit vier Wochen eine neue Online-Version. Hinter der „Booking-Bodensee.de, Vertrieb für Tourismus und Hotellerie GmbH“, stehen bislang elf Hoteliers und Gastronomen aus Langenargen, Oberdorf und Kressbronn, die dem Tourismus am See neuen Schwung bringen und sich von großen Portalen abkoppeln wollen.

Persönlich haftende Gesellschafter und Geschäftsführer sind Silvia Göppinger vom Wellness-Hotel Schwedi in Langenargen und Peter Schöllhorn vom Hotel-Restaurant Hirsch in Oberdorf. Dort ist auch der Sitz der Gesellschaft. Der Langenargener Vorsitzende des Hotel-und Gaststättenverbandes, Roman Wocher, und Silvia Göppinger nennen als Gründe ihrer Initiative ein stärkeres Zusammenrücken der Kollegen im Hotel- und Gastronomiegeschäft, die sich seit vielen Jahren kennen und vom gegenseitigen Wissen gemeinsam von dem neuen Dienstleister-Portal profitieren sollen.

Zusammenarbeit mit Tourismusbüro

Gegen die Zimmervermittlung der örtlichen Tourismusbüros richtet sich das Engagement der Hoteliers nicht. Im Gegenteil: Sie wollen zusammenarbeiten und haben mit Alexander Trauthwein, dem neuen Tourismus-Chef der Gemeinde Langenargen, der seinen Dienst am Bodensee im November antritt, in einem ersten Austausch erfreuliche Übereinstimmungen festgestellt. Wünschenswert wäre, so die Hoteliers, wenn in der weiteren Zukunft auf den Gemeindeseiten auch die Angebote der Privaten mit einem Buchungsklick ersichtlich würden.

Vorbild für das Engagement in und um Langenargen sei die Marke Südtirol (Booking-Südtirol), wo seit vielen Jahren erfolgreiches Marketing betrieben und dafür wie auch im Allgäu viel Geld in die Hand genommen werde. In der Bodenseeregion hapert es den Hoteliers zufolge aufgrund der teilweisen Industrielastigkeit und der verschiedenen Systeme, in denen ein mancher sein eigenes Süppchen kocht und so den gemeinsamen Erfolg vernachlässigt, den die GmbH in Langenargen anstrebt.

Hoteliers vermitteln weiter

Ein Beispiel: Ruft ein Kunde in einem Haus wegen eines Zimmers an und das ist ausgebucht, wird ihm dort die Online-Adresse des Kollegen angeboten. Für den Gast liegt es dann näher, sich für Langenargen, Oberdorf oder Kressbronn zu entscheiden. Die Ausrichtung der Hafenfeste in Langenargen, die verschiedene Köche der örtlichen Gastronomie gemeinsam ausrichten, zeigt, dass ein gemeinsames Tun der richtige Weg sei, sind die Gastgeber überzeugt.

„Ziel ist der Erfolg für alle, den an Langenargen, Oberdorf oder Kressbronn interessierten Gast für den Ort zu begeistern und zu halten“, sagt Silvia Göppinger. Noch steckt „booking-bodensee“ in den Kinderschuhen. Bekannt ist allerdings, dass denen Kinder schnell entwachsen.

Diese Gastgeber sind beteiligt

Der GmbH gehören bislang folgende elf Betriebe an: das Wellness-Hotel Schwedi, das Hotel-Restaurant Engel, das Hotel Meschenmoser, das Hotel Seeperle, das Hotel und Gasthof Krone, das Hotel-Restaurant Löwen, die Konditorei-Confiserie-Kaffeehaus Strandcafé und das Hotel Seeterrasse, alle in Langenargen, das Hotel-Restaurant Hirsch und der historische Landgasthof Adler, beide in Oberdorf, sowie das Boutique-Hotel Friesinger in Kressbronn.

Weitere Informationen zur Buchungsseite sind im Internet zu finden unter www.booking-bodensee.de