Hotel mit Geschichte: Die Welt zu Gast im Amtshof

Im Sommer arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das kennt auch Stefan Wocher aus Langenargen, der seit 1992 den Amtshof, heute „Seehotel-Amtshof“, in der Oberen Seestraße 43 leitet und mit Leidenschaft und Herzblut führt. Seit einer Konzeptionsumstellung vom Hotel-Restaurant hin zum „Bed and Breakfast“-Modell hat sich für den 56-Jährigen viel verändert: „Ich habe mehr Zeit für meine Gäste, mehr Freiraum für individuelle Gespräche, vor allem aber mehr Zeit für mich und meine Gesundheit.“

Seit 1992 führt der Ex-Polizist und Ur-Langenargener den Amtshof am See, dessen historische Wurzeln bis in das Jahr 1590 reichen: „26 Jahre lang habe ich den gastronomischen Betrieb geführt, bis ich das Gebäude vor etwa zehn Jahren zu einem Hotel umgebaut habe. Von 2006 bis 2008 wurde das Haupthaus von Grund auf nach baubiologischen und denkmalrelevanten Gesichtspunkten aufwendig saniert. Das Ergebnis darf nicht nur als authentisch, sondern wohl auch als einmalig bezeichnet werden.“

Ein Blick in die Vergangenheit: Bereits 1590 wurde der Amtshof von den Grafen Montfort in Langenargen erbaut, zu einer Zeit, als die Region am See als Handelszentrum der Lastenschiffe galt. Zu damaligen Zeiten wurde im dreigeschossigen Dachstuhl des Gebäudes Korn gelagert. Im Obergeschoss wohnte das Gesinde, im hochgelagerten Erdgeschoss der Amtsschreiber. Nachdem die Grafen ausgestorben waren, wechselte der Besitz nach Bayern und Österreich, bevor im Jahr 1821 der Schiffer Johann Wocher das Gebäude erwarb. Die Familie Wocher ist in siebter Generation Eigentümer und Besitzer des Amtshofs.

Doch all der Besitz und Wohlstand brachte auch Schattenseiten mit sich: 16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und das während einer neun Monate langen Saison waren für den Hotelier Stefan Wocher zu viel, weswegen er sein Beherbergungskonzept komplett änderte: „Die Arbeit mit meinen Gästen bereitet mir sehr viel Freude. Irgendwann aber macht der Körper nicht mehr mit. Ich entschied mich, das Restaurant samt Wirtschaft im nostalgischen Stadel zu schließen, um meinen erholungssuchenden Urlaubern ein exklusives, geschichtsträchtiges, vor allem aber ruhiges, individuelles und entschleunigendes Hotel mit gesundem und regionalem Frühstück anbieten zu können. Die Umstellung war und ist ein voller Erfolg, wir haben alles richtig gemacht“, betont der Gastgeber, dessen Arbeitstag nach wie vor um fünf Uhr in der Früh mit der Zubereitung des Frühstücksbuffets beginnt.

Asiaten stehen auf Geschichte

Seit einer Weile hat sich Stefan Wocher, was Werbung und Marketing angeht, auf die sozialen Medien und das Internet konzentriert. Als Vermittlungspartner hat er die Plattform Booking.com ins Boot geholt. „Ein Volltreffer“, wie der 56-Jährige betont, denn durch die Konzeptumstellung und die damit verbundenen, sprunghaft gestiegenen Umsätze seien Marketingexperten von BookingSuite in den USA auf uns aufmerksam geworden. Mit dem Ergebnis, dass eine exklusive Erfolgsgeschichte über den Amtshof mit seiner Historie auf dem amerikanischen Markt platziert werden soll. „Eine tolle Sache, auf der es sich aber nicht auszuruhen gilt. Das amerikanische, vor allem aber das asiatische Klientel in unserem Haus ist enorm gewachsen, was neben unsere Exklusivität sicher unserer geschichtlichen Vergangenheit geschuldet ist. So wurde beispielsweise meinen Vorfahren das herrschaftliche Familienwappen durch die Kaiserin Maria Theresia verliehen. In China sind wir bei unserem Partner inzwischen als Nummer eins im puncto Vertriebsranking platziert“, berichtet der Herbergsvater, der sich seinen ausländischen Gästen gerne in zünftigen Lederhosen präsentiert und nicht selten in seinem schmucken Biergarten als Fotomodell herhalten muss.