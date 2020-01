Hotel Engel und Karge-Mühle stehen auf dem Prüfstand

Von Deutsche Presse-Agentur und Aalener Nachrichten

Das Obduktionsergebnis des am vergangenen Montag gestorbenen dreijährigen Jungen in Schwäbisch Gmünd liegt vor. Das berichten die Ellwanger Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Aalen in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Ein Gericht hatte eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet.

Kälteschock war Grund für den Herzstillstand Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion würden sich Hinweise darauf ergeben, dass das Kind, das leblos in der Rems gefunden wurde, infolge eines Kälteschocks sowie eines hierdurch verursachten ...