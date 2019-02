In der Handball-Kreisliga B Bodensee gastieren die Hippos, die dritte Herrenmannschaft der HSG Langenargen-Tettnang, am Sonntag, 24. Februar, die zum abschließenden Rundenspiel der laufenden Saison beim FC Kluftern. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der Brunnisachhalle in Friedrichshafen-Kluftern.

Laut Vorschau war das Hinspiel eine klare Geschichte für die HSG, die das Derby zu Hause klar mit 39:23 für sich entschied. Auch beim FC hat man eine spielerische Entwicklung über die Saison hinweg erkennen können. Lange galten die Gastgeber, gemeinsam mit Isny und Leutkirch 2, als einer der ärgsten Kontrahenten im Kampf um die Vizemeisterschaft. Zwar gehen die Hippos als Tabellenzweiter auch dieses Mal als Favorit in diese Partie, doch dürfen sie die Hausherren in der haftmittelfreien Halle nicht unterschätzen. Bisher war es in Kluftern stets schwer zu gewinnen.

Sollte die HSG-Dritte beide Punkte mitgenommen werde, bleibt, rein rechnerisch gesehen, sogar die Meisterschaft im Bereich des Möglichen. Zumindest bliebe hierdurch der Druck auf den derzeitigen Spitzenreiter HSG Oberstaufen-Lindenberg bestehen.