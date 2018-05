Hippos stehen vor schwerem Spiel

Die Hippos (zweite Herrenmannschaft der HSG Langenargen-Tettnang) gastieren am Samstag in der Handball-Kreisliga A Bodensee beim aktuellen Tabellenzweiten aus Vorarlberg, dem TS Dornbirn. Durch die Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Bad Waldsee, sind die Hippos nun mächtig unter Zugzwang. Wiedergutmachung wäre demnach angesagt. Die erste von vier verbleibenden Chancen auf den Klassenerhalt steht bevor. Doch bei einem Gegner mit nur fünf Minuspunkten, wird sehr schwer zu Punkten. Zumal das Hinspiel sehr deutlich zugunsten der Vorarlberger ausging. Anpfiff ist um 19 Uhr in der Messehalle 2, Dornbirn.