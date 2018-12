Die „Hippos“ – die dritte Handballmannschaft der HSG Langenargen/Tettnang – haben am Samstag ihr letztes Pflichtspiel im ablaufenden Jahr gegen einen der ärgsten Verfolger, den TV Isny, recht klar gewonnen. In der Handball-Kreisliga B Bodensee setzt sich das Team Langenargen/Tettnang am Ende gegen die Allgäuer souverän mit 31:21 durch, wie es im Spielbericht .

Soviel stand fest: Der Sieger der Partie überwintert hinter der HSG Oberstaufen-Lindenberg auf Platz zwei. Die Hausherren erwischten einen guten Start und führten schnell mit 4:1. In der achten Spielminute erhöhten die Hippos auf 6:2 und lagen nach einer Viertelstunde mit 10:5 vorne. Danach verloren die Gastgeber jedoch den Faden und ließen die Gäste zwischenzeitlich bis auf zwei Tore (9:11) herankommen. Erst eine Auszeit gut neun Minuten vor der Pause brachte die Hippos zurück in die Erfolgsspur, die zur Pause mit 16:12 führten.

Die HSG-Marschroute für Halbzeit zwei war klar: In der Abwehr kompakter stehen und zugleich die sich bietenden Chancen konsequent verwerten. Und so kam es dann auch. Die Hippos, unterstützt von einem starken Stefan Mayr im Tor, standen nach Wiederanpfiff in der Abwehr besser. Jedoch blieb die Abschlussschwäche anfangs bestehen. Wie schon in Durchgang eins, hatte die HSG den besseren Start und erhöhte binnen der ersten fünf Minuten auf 19:13.

Isny stemmte sich noch einmal gegen die drohende Niederlage und kam bis zur 48. Minute auf drei Tore (21:24). Danach erzielten die Allgäuer bis zum Schlusspfiff keinen einzigen Treffer mehr. Die Schlussphase gehörte klar den Hippos, die die Begegnung mit einem deutlichen 31:21-Heimerfolg beendeten und damit auf Tabellenplatz zwei ins neue Jahr gehen. Die Verfolger, der TV Isny und die TSG 1847 Leutkirch 2, konnte das HSG-Team durch diesen Erfolg auf Abstand gehalten werden.