Hippos kassieren unnötige Niederlage zum Saisonende

Vergangenen Sonntag haben die Hippos, die dritte Handballmannschaft der HSG Langenargen-Tettnang, in der Kreisliga B Bodensee beim FC Kluftern stark ersatzgeschwächt 21:22 verloren und die HSG Oberstaufen-Lindenberg damit vorzeitig zum Meister gemacht.

Kurz vor Spielbeginn hagelte es reihenweise krankheits- und verletzungsbedingte Absagen, was die Hippos zum Improvisieren zwang. Sie begannen dennoch mutig und führten 2:1 (4.). Der FC nutze Schwächen in der Defensive der Gäste und kam zu einigen leichten Treffern, was eine stetige Zwei-Tore-Führung der Gastgeber in Durchgang eins zu Folge hatte. So führten die Hausherren nach neun Minute mit 4:2. Auch nach dem 6:6-Ausgleichstreffer ließ sich Kluftern nicht beirren und erhöhte im folgenden Spielverlauf zu einer einmaligen Drei-Tore-Führung (10:7, 23.). Das zerfahrene Spiel bewegte sich gemächlich in Richtung Pausentee. Die Abwehrreihen standen gegen Ende des ersten Durchgangs zwar etwas besser. Doch im Angriff blieb es bei vielen ungenutzten Chancen. Die Seiten wurden beim 11:9 für den FC gewechselt.

Nach Wiederanpfiff schienen die See-Hippos wie ausgewechselt zu sein. Ein guter Start und die beste Phase des Spiels ermöglichte binnen zehn Minuten eine 15:13-Führung. Kluftern blieb jedoch auf Tuchfühlung und glich drei Minuten später zum 16:16 aus. Jetzt wurde das nicht hochklassige Derby wenigstens spannend. Sichtbar schwanden bei beiden Teams die Kräfte. Immer wieder legten die Hipposein Tor vor und kassierten postwendend den Ausgleich (18:18, 47.; 20:20, 52.; 21:21, 56).

Danach ließen die Hippos mehrere gute Einschussmöglichkeiten für den Sieg ungenutzt. Die Gastgeber nutzten die eine sich noch bietende Gelegenheit, womit man zum Saisonabschluss unnötig mit 21:22 in Friedrichshafen unterlag.