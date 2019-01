Die Hippos (3. Mannschaft der HSG Langenargen-Tettnang) haben in der Handball-Kreisliga B Bodensee, im ersten Pflichtspiel 2019 gegen den HC Hohenems 2 mit einem 30:25 gewonnen und Tabellenplatz zwei beghauptet. Die Hippos galten wie schon auch im Hinspiel aufgrund der Tabellenkonstellation als Favorit, dennoch machten es die Vorarlberger den Hausherren erneut nicht einfach.

Keine Mannschaft konnte sich in Durchgang eins absetzen. Die Hippos führten zwar nach fünf Minuten mit 3:1, doch die Emser glichen zwei Minuten später zum 3:3 aus. Nach dem Zwischenstand von 7:7 in der 18. Minute, nutzen die Hippos eine kleine Schwächephase der Gäste und zogen innerhalb von zwei Minuten auf 10:7 davon. In Folge dessen sahen sich die Vorarlberger gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Die Auszeit zeigte Wirkung und Hohenems verkürzte auf 10:9. Bis zur Pause passierte nicht mehr viel, auch weil die Gastgeber etliche, gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt ließen. Und so wurden die Seiten beim Stande von 13:11 gewechselt.

In Hälfte zwei drehten die Emser kurzer Hand das Spiel zum 15:14 und führten nach dem 0:1 das zweite Mal in dieser Partie. Manuel Knierim am Kreis eröffnete danach mit seinem Ausgleichstreffer zum 15:15 die wohl stärkste Phase der Hippos. Und so zogen sie erneut mit vier Toren, auf 20:16 davon. In doppelter Unterzahl, zehn Minuten nach Wiederanpfiff, drohte mit dem Anschlusstreffer zum 20:19, das Spiel abermals zu Gunsten der Gäste zu kippen. Doch der bis dato eher glücklose Urs Biermann, hielt die Hausherren mit drei Toren in Folge zum 23:20 im Spiel.

In der nun entscheidenden Phase des Spiels blieben die Hippos konzentriert. Und so zweifelte in der 56. Minute mit dem Treffer zum 29:22 keiner mehr, dass es nur einen Sieger geben wird. Respekt vor den Gästen, die bis zum Ende aufopferungsvoll kämpften und bis zum Schlusspfiff noch zum Endstand 30:25 verkürzen konnten. Die Hippos bleiben zu Hause weiter ungeschlagen.