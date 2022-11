Hintergründige Texte und Weihnachtslieder im Jazzgewand

Peter Vogel und Peter Veit laden am Sonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr zu einem musikalisch-literarischen Spätnachmittag im Schloss Montfort in Langenargen ein.

Hintergründige Gedanken, liebevolle Ironie und zauberhafte Erinnerungen bergen die Texte, die Peter Veit für diesen Spätnachmittag ausgewählt hat. Sie stammen von so namhaften Autoren wie Eckard von Hirschhausen, Hermann Hesse und Erich Kästner. Am Flügel entlässt Peter Vogel alte und neue Weihnachtslieder aus ihren traditionellen Formen und macht sie zum Ausgangspunkt von Improvisationen, Jazzballaden oder Hits zum Mitsingen. Die „Winter Crackers“ bieten einen Adventsnachmittag ohne Kitsch und Sentimentalität, zum Schmunzeln und Nachdenken über diese besondere Zeit im Jahr und vielleicht auch einmal über sich selbst.

Peter Veit wurde in Würzburg geboren. In seiner Kindheit und Jugend war das Radio noch eine wichtige Verbindung zur Außenwelt. So zog es ihn nach dem Abitur zu einem kleinen Radiosender am Bodensee – anfangs als Redakteur, nach entsprechender Ausbildung als Toningenieur und später zunehmend hinter dem Mikrophon. Ende der 1980er Jahre absolvierte er beim Bayerischen Rundfunk eine Sprecherausbildung. Seitdem ist er regelmäßig in den Programmen des BR zu hören sowie in Fernsehproduktionen und Hörbüchern.

Peter Vogel studierte Klavier, Orgel und Komposition. Seine pianistischen Lehrjahre führten ihn bis zur Meisterklasse bei Homero Francesch an der Musikhochschule Zürich. Neben seiner klassischen Ausbildung hat er sich intensiv mit Jazz- und Popularmusik beschäftigt. Zahlreiche Auszeichnungen, Rundfunk-, Fernseh- und CD-Aufnahmen begleiten seine umfangreiche internationale Konzerttätigkeit.