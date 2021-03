HGV-Chefin: „Langenargen hat ein großes Potenzial“

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) in Langenargen steht vor einem Umbruch. Nachdem der bisherige, langjährige erste Vorsitzende, Karl-Heinz Scheriau, sein Amt niedergelegt hat, führt jetzt Elisa Resch die Gemeinschaft an. SZ-Mitarbeiter Andy Heinrich sprach mit der neuen Vorsitzenden über Ideen und zukünftige Projekte.

Im Rahmen der diesjährigen Online-Jahreshauptversammlung wurde Sie zur neuen ersten Vorsitzenden gewählt. Was hat Sie bewogen, sich für dieses Amt zur Verfügung zu stellen?

Langenargen hat ein großes Potenzial, und ich denke, je mehr Menschen mit einer positiven Grundeinstellung sich einbringen, umso besser lässt sich dieses herausarbeiten. Ich bin seit sieben Jahren als Beisitzerin im Vorstand tätig, und in dieser Zeit hat sich ein hervorragendes Team hinter dem ehemaligen Vorsitzenden gebildet, auf dessen Zusammenarbeit ich mich freue.

Gerade in Zeiten der Pandemie ist ein Zusammenhalt der Handels- und Gewerbetreibenden wichtiger denn je. Welche Ideen haben Sie und Ihr Team, damit Ihre Gemeinschaft gestärkt aus der Krise hervorgehen kann?

Wir möchten die Kommunikation und Kooperation innerhalb des Vereins stärken, vielleicht sogar über die Grenzen des Ortes hinaus. Wir zeigen, dass wir mit Kreativität und Engagement auch in außergewöhnlichen Zeiten Ideen anpacken und umsetzen können.

Wo sehen Sie den HGV aktuell und wohin möchten Sie diesen in den kommenden Jahren führen? Wie steht es mit der Akzeptanz?

Wir sind ein breit aufgestellter Verein, der widerspiegelt, was Langenargen zu bieten hat. Unser Ziel ist es, sowohl neue Mitglieder zu gewinnen als auch die bestehenden Strukturen zu stärken. Wir werden unter anderem den Kontakt zur Gemeinde intensivieren und haben hierfür als festen Ansprechpartner Alexander Trauthwein, Leiter des Amts für Tourismus, Kultur und Marketing, gewinnen können.

Normalerweise stünde in Kürze die beliebte Saisoneröffnung vor der Tür. Wird die Veranstaltung stattfinden, wird Sie aufgrund von Corona im Konzept verändert oder gänzlich abgesagt?

Die Saisoneröffnung, wie wir sie bisher kennen, wird nicht stattfinden können. Wir arbeiten derzeit an einem Konzept, das vorwiegend bei den Betrieben stattfinden soll und unabhängig von nicht vorhersehbaren geltenden Rahmenbedingungen durchführbar ist. Unter dem Motto „Wir sind Langenargen“ möchten wir zeigen, was Langenargen ausmacht. Auch hier wird es möglich sein, dass Betriebe mit weniger guten Voraussetzungen von anderen unterstützt werden.

Auf was freuen Sie sich als erste Vorsitzende am meisten, wenn Sie auf Ihre Arbeit in einem engagierten Team blicken? Wohin soll die Reise gehen?

Ich freue mich auf eine motivierende Stimmung und auf die Bereitschaft der Gemeinde, sich mit einzubringen. Wir wollen und werden den HGV als Ganzen voranbringen, vor allem auch, um viele einzelne Betriebe unterstützen zu können.