Herren 65 des TC Langenargen wollen neu angreifen

Für die Herren 65 des TC Langenargen ist ihre Aufstiegssaison in der Württembergstaffel nicht nach Wunsch verlaufen. Es gab nur zwei Siege aus fünf Spielen, mehrere Verletzungen und als Tabellenvierter stand nach Ablauf der Runde der Abstieg zu Buche.

Die Hoffnung, auch nach dem Aufstieg in die höchste Liga in Württemberg mit vier Spielern durchzuspielen, zerschlug sich noch vor der Saison. Klaus Kloth, Mannschaftsführer und Nummer 2 der Herren 65 des TCL, stand aufgrund einer Achillessehnenverletzung die gesamte Runde nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Im ersten Verbandsspiel bei der Tennisabteilung des TSV Altensteig fiel dann auch noch die Nummer 4, Peter Kowalski, aus. „Leider kam eine Aushilfe mit Spielern der 70er-Mannschaften nicht zustande, sodass man praktisch die gesamte Runde ersatzgeschwächt bestreiten musste“, heißt es in der Mitteilung des TCL. Wenigstens Jürgen Zerlaut stand „dankenswerterweise immer als Aushilfe zur Verfügung“.

Schützenhilfe bleibt aus

Schon nach den ersten vier Spielen hatte sich Langenargen mit dem Abstieg abgefunden, da die Hälfte der sechs Mannschaften in der kommenden Saison eine Liga tiefer antreten muss. Denn der TCL verlor gegen Altensteig, Meckenbeuren-Kehlen sowie Göppingen und gewann lediglich gegen den TSC Vaihingen/Enz. Überraschenderweise hatten Langenargens Herren 65 damit aber vor dem letzten Spiel gegen den TC Deggingen noch die Möglichkeit auf den Klassenerhalt. Dafür musste der TCL das Heimspiel mit 4:2 gewinnen und auf eine Niederlage von Vaihingen in Meckenbeuren hoffen. Seinen Teil erfüllte Langenargen und schlug Deggingen eben mit 4:2. Die Punkte holten Rudolf Mehler und Erwin Baierl in den Einzeln sowie Kloth/Baierl und Mehler/Zerlaut in den Doppeln. Aber die Schützenhilfe des Zweiten TC Meckenbeuren-Kehlen blieb aus. Vaihingen siegte mit 4:2 und blieb drin. Der TCL stieg als Vierter ebenso wie auch Deggingen und Altensteig in die Oberliga ab.

Für den TCL war es dennoch eine interessante Erfahrung in der höchsten württembergischen Spielklasse – „verbunden mit der Erkenntnis, dass man in dieser Klasse ohne die Verletzungsprobleme sehr gut hätte mithalten können“, so der TCL. „Nächstes Jahr wollen wir aus der Oberliga heraus wieder die Württembergstaffel angreifen.“