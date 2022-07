Herren 40 TC Langenargen steigen in Oberliga auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem souveränen 7:2 Heimsieg gegen den unmittelbaren Konkurrenten TA SV Oberteuringen um den Aufstieg erreichen die Herren 40-1 des TCL ihr angestrebtes Saisonziel in der Verbandsliga. Bereits nach den Einzelsiegen von Mehdi Bernarbi (Pos. 1) 6:2 6:4, Christian Sternig (Pos. 2) 6:1 4:6 10:7, Jochen Schirmer (Pos. 3) 6:0 6:4 und Andreas Schätzle (Pos. 5) 6:0 6:2 war der für den Aufstieg entscheidende vierte Punkt erreicht. Lediglich Peter Dürr und Peter Hagmüller mussten sich in ihren Einzeln geschlagen geben. In drei hochklassigen Doppeln legten die TCL Herren 40 nach und siegten in den Doppelkonstellationen Benarbi/Schirmer, Sternig/Dürr, Hagmüller/Schätzle zum 7:2 Endstand. Im nächsten Jahr startet die Mannschaft des TCL dann in der zweithöchsten württembergischen Spielklasse.

Damen 30 holen 4:2 Heimsieg und Vizemeisterschaft in der Oberligastaffel 2022. Den letzten Spieltag bestritten die Damen 30 dieses Mal mit Martina Schlegel, Isabel Baur, Nicola Bukovec und Barbara Rundel. Nach einem 2:2 Zwischenstand nach den Einzeln war an ein Aufatmen noch nicht zu denken.

Der Nervenkitzel steigerte sich in den Doppelbegegnungen. Im ersten Doppel machten Baur/Bukovec den Sieg im Matchtiebreak mit 5:7 6:2 10:5 perfekt.

Das zweite Doppel in der Besetzung Schlegel/Rundel ging in den alles entscheidenden Matchtiebreak. Nervenstark konnten die TCL Damen auch diesen mit 10:7 für sich entscheiden. Dementsprechend groß war der Jubel über den Tagessieg und das gelungene Saisonende.

Bilanz: Vizemeister 2022 – die Damen 30 blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück.

So hatte sich die Mannschaft Herren 65 des TCL ihre Aufstiegssaison in der Württembergstaffel nicht vorgestellt. Nach dem Aufstieg im letzten Jahr in die höchste Liga in Württemberg haben sich alle Spieler auf die Verbandsrunde in der neuen Liga gefreut. Man hatte gehofft, dass es diese Saison wieder so wie letztes Jahr gelingen würde mit nur 4 Spielern die Saison durchspielen zu können, doch leider verletzten sich zwei der vier Stammspieler, wodurch der Klassenerhalt nicht zu realisieren war. Nächstes Jahr will man aus der Oberliga heraus wieder die Württembergstaffel angreifen.