Helfer wird von Hund attackiert

Ein 58-jähriger Mann ist am Sonntag gegen 10 Uhr in Langenargen von einem Hund gebissen worden. Der 66-jährige Halter des Hundes war laut Polizeibericht mit seinem angeleinten Vierbeiner am Kiesstrand der Langenargener Promenade unterwegs. Als mehrere Kinder Steine in den See warfen, wurde das Tier unruhig und brachte dadurch sein Herrchen zu Fall. Als der 58-jährige Passant erkannte, dass der Mann gestürzt war, eilte er zu Hilfe und wurde dabei von dem Hund attackiert. Die Bisswunde in der Hand sowie Kratzer wurden von einem hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den 66-Jährigen.