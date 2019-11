Helen Hai Lun Yu gibt Konzertdebut

Im Rahmen der Langenargener Schlosskonzerte gibt die junge kanadische Pianistin Helen Hai Lun Yu ihr Konzertdebut in Langenargen – am Donnerstag, 14. November, um 19.30 Uhr präsentiert sie am Klavier Werke von Bach, Beethoven, Chopin und Schumann. Zuvor lädt Peter Vogel laut einer Vorschau um 18.45 Uhr zu einer kurzen Programmeinführung ein.

Mit 14 Jahren gewann Helen Hai Lun Yu den Internationalen Wettbewerb um den Rotary Jugend-Musikpreis des RC Friedrichshafen-Lindau. Das war im Februar. Jetzt ist sie 15 und kehrt mit einem neuen Programm an den Bodensee zurück. Am 14. November um 19.30 Uhr wird sie im Rahmen der Langenargener Schlosskonzerte einen Klavierabend mit Werken von Bach, Beethoven, Chopin und Schumann geben. Die junge Pianistin freut sich auf ihren Aufenthalt. „Der Bodensee ist sehr schön, und das liebe ich sehr. Es ist sehr friedlich und urig, ich mag auch die Aussicht und das Wetter; es ist einfach so malerisch und historisch. Ich finde, es passt sehr gut zu klassischer Musik“, sagt sie.

Musik begleitet sie seit ihrer frühen Kindheit, heißt es in der Ankündigung. In China geboren, zog sie 2005 mit ihren Eltern nach Kanada und erhielt dort mit drei Jahren den ersten Klavierunterricht. Derzeit studiert sie an der Musikhochschule Hannover. Ihren ersten öffentlichen Auftritt absolvierte sie mit fünf Jahren als Mitglied eines Streichquartetts und gibt seitdem Klavierabende und Konzerte mit Orchester. Sie gewann zahlreiche Preise bei nationalen und internationalen Jugend-Klavierwettbewerben, darunter beim Richmond Music Festival Concerto Challenge, beim Pacific International Youth Piano Competition und beim Vladimir Horowitz International Piano Competition.

In ihrem Konzert in Langenargen spannt sie den Bogen vom Barock über die Klassik in die Romantik. „Ich glaube, jedes Stück hat eine besondere Stelle in mir. Für mich gibt es viele unterschiedliche Geschichten in jedem Stück, und ich liebe sie alle gleich. Es ist die Aufgabe des Künstlers, sie dem Publikum vorzustellen“, sagt sie. Sie startet mit zwei Werkpaaren aus dem „Wohltemperierten Klavier“ von Johann Sebastian Bach. Darauf folgt Ludwig van Beethovens Sonate Nummer 17, bekannt als „Der Sturm“, die eine Wende in seinem Schaffen hin zu freierer Form und individuellem Ausdruck markiert. Drei Konzertetüden von Frédéric Chopin verbergen als hochvirtuose Miniaturen hinter Lyrik gewagte Chromatik, ausgefeilte Details und abenteuerliche Akkordfolgen. Den Abschluss bildet laut der Vorschau Robert Schumanns „Faschingsschwank aus Wien“. „Dieses Stück hat eine gewisse Aura, die sehr verführerisch und zugleich mysteriös ist. Es bringt mich dazu, das Stück weiter zu erkunden und neue Überraschungen zu entdecken“, sagt Yu. In diesen farbenfrohen Fantasiebildern versteckt Schumann musikalische Satiren, indem er etwa den Großvatertanz oder die Marseillaise zitiert.