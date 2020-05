„Heimische Produkte gefragter denn je“

Seit vielen Jahren betreiben Antonie Gierer und ihre Familie in Oberdorf einen Hofladen sowie einen 24-Stunden Automaten, der mit landwirtschaftlichen Produkten bestückt ist. Wie sich die Situation aber auch das Kaufverhalten der Kunden während der Corona-Pandemie verändert hat, erzählt die Landwirtin im Gespräch mit SZ-Mitarbeiter Andy Heinrich.

Wie werden Ihre Angebote zurzeit angenommen?

Sehr gut, obwohl das Geschäft aufgrund der Umstände, der Verhaltens- und Hygieneauflagen, schwieriger geworden ist und nicht alle Kunden diese Einschränkungen ohne Murren annehmen. So dürfen sich maximal drei Personen im Laden aufhalten. Bei uns gelten dieselben Vorgaben wie in anderen Läden auch. Leider gibt es, wenn auch selten, hier und da gröbere Diskussionen.

Wie gehen Sie und ihr Team mit im Verkauf mit der Situation um?

Souverän und bedacht, obwohl es nicht immer einfach ist. Daher mein Kompliment und Hut ab. Ich habe größten Respekt vor unseren Mitarbeitern und möchte mich für deren Loyalität, aber auch für deren Engagement unter diesen Bedingungen in allen Bereichen, auch im Namen aller Kollegen, dafür bedanken.

Hat sich das Kaufverhalten verändert?

Definitiv, landwirtschaftliche, heimisch produzierte Lebensmittel erfahren einen Boom. Ob Äpfel, Erdbeeren, Gemüse aller Sorten oder auch unser hausgebackenes Brot. Das Bewusstsein, heimische Produkte beim Einkaufen vorzuziehen, die außergewöhnlich Qualität, sowie das Achten auf eine gesunde Ernährung spielen hier sicherlich eine gewichtige Rolle.

Wie sieht es beim 24-Stunden-Automaten aus?

Besonders ängstliche Kunden nutzen verstärkt diese Möglichkeit für ihre Einkäufe, da sie keinen Kontakt wünschen. Zeitweise kommen wir mit dem Befüllen der Waren kaum nach. Produkte aus der heimischen Landwirtschaft sind wie gesagt gefragter denn je.

Somit erfahren Sie und ihre Lamdwirts-Kollegen in den Corona-Zeiten einen gewissen Aufschwung nach all den politischen und gesellschaftlichen Diskussionen in der Vergangenheit?

Das kann ich so bestätigen. Es wäre schön, wenn dieses Denken auch nach der Pandemie bei den Menschen eine gewisse Priorität genießen würde.