Haydn, Dohnányi und Dvořák erklingen

Nach drei Premieren zum Auftakt der 11. Saison der Langenargener Schlosskonzerte gibt es nun ein Wiedersehen und -hören mit dem aus Polen und der Ukraine stammenden Karol Szymanowski Quartet. Es wird am Freitag, 24. Juni, um 19.30 Uhr gemeinsam mit dem usbekischen Pianisten Michail Lifits Kammermusik vom Feinsten darbieten, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter. Auf dem Programm stehen ein Streichquartett von Haydn sowie Klavierquintette von Dohnányi und Dvořák.

Die Suche nach neuer Inspiration und die Offenheit für Unvorhersehbares zeichnen das Karol Szymanowski Quartet aus. Seit der Gründung 1995 haben sich die vier Musiker in kürzester Zeit zu einem der bemerkenswertesten Streichquartette entwickelt und die großen Podien der internationalen Musikwelt erobert. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen, wie bei den Wettbewerben von Melbourne, Osaka und Florenz, bestätigen das außergewöhnliche Niveau. Das Ensemble aus Agata Szymczewska, Robert Kowalski, Volodia Mykytka und Karol Marianowski trat in Konzerthäusern wie der New Yorker Carnegie Hall, der Londoner Wigmore Hall, dem Concertgebouw Amsterdam, dem Wiener Musikverein, dem Berliner Konzerthaus und der Shanghai Symphony Hall auf. Auch ist es häufig zu Gast bei namhaften internationalen Festivals wie der Schubertiade, den BBC Proms, dem Rheingaufestival oder in Lockenhaus.

Michail Lifits gehört zu den führenden Pianisten seiner Generation. Er gewann unter anderem den 57. Klavierwettbewerb Ferrucio Busoni, spielte in der Carnegie Hall in New York, der Wigmore Hall in London, dem Münchner Herkulessaal, der Laeszhalle und der Elbphilharmonie in Hamburg, in der Sala Verdi in Mailand, der Tonhalle Zürich, dem Concertgebouw Amsterdam oder dem Palais des Beaux-Arts in Brüssel. Als Solist arbeitete er mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem Residenzorchester Den Haag, der NDR Radiophilharmonie Hannover, dem Orchestra dell’Arena di Verona, der Sinfonietta Hong Kong und den Münchener Symphonikern zusammen. Im April wurde er zum Professor für Klavier an die Musikhochschule Franz Liszt in Weimar berufen.

Zu Beginn des Abends erklingt das Streichquartett B-Dur op. 76/4 von Joseph Haydn mit dem Beinamen „der Sonnenaufgang“. Es folgt das Klavierquintett Nr. 1 c-moll von Ernst von Dohnányi, das von der Tonsprache her ebenso der Romantik zuzuordnen ist wie das Klavierquintett A-Dur op. 81 von Antonín Dvořák, das nach der Pause aufgeführt wird.