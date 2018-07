Haushalt: Langenargen macht 2011 keine großen Sprünge

„Der Haushaltsplan 2011 ist nicht von den ganz großen Zahlen geprägt. Das ist aber auch gut so, er passt in die jetzige Situation“, sagte Joachim Zodel, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler (FW), in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Und so sieht es gerade aus: Während Langenargen zu Beginn des vergangenen Jahres wegen der Wirtschaftskrise noch mit einem kräftigen Minus von einer halben Million Euro rechnete, sprudelte von Monat zu Monat mehr Geld in die Kasse. Das lag vor allem daran, dass die Gemeinde statt der geplanten 1,8 Millionen letztendlich 2,7 Millionen und damit 900000 Euro mehr an Gewerbesteuern einnahm.

„Die letzten Jahre haben uns deutlich gemacht, dass Planungen nahezu unmöglich gemacht wurden“, lautete Joachim Zodels Urteil. 2011 könne man sich fast entspannt zurücklehnen, aber nur vorerst. Der Trend für 2012/2013 sei derart alarmierend, dass man nicht die Augen verschließen dürfe. „Wir müssen in 2011 reagieren, um die Weichen rechtzeitig zu stellen.“ Es sei richtig, dass der Haushalt nicht von großen Innovationen und neuen Ideen, sondern vor allem von der Investition in die Kleinkinderbetreuung geprägt sei. Eine Million Euro steckt Langenargen in den Bau des Kinderhauses, das an der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule entsteht und noch in diesem Jahr fertig werden soll. Als zweite größere Investition sind 230000 Euro für die Sanierung der Schlossfassade vorgesehen. Im Frühjahr werden unter anderem beschädigte Steine ausgetauscht.

500000 Euro bleiben übrig

Die Eckdaten des Haushalts 2011: Das Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt 12,42 Millionen Euro. 2010 waren es 12,07 Millionen. Der Vermögenshaushalt umfasst 2,28 Millionen, macht 640000 Euro mehr als im Vorjahr. In Sachen Gewerbesteuer ist die Verwaltung mittlerweile verhalten optimistisch und rechnet 2011 mit 2,2 Millionen Euro. Die Nettoinvestitionsrate, also der Betrag, der im Verwaltungshaushalt nach Abzug der Ausgaben von den Einnahmen übrig bleibt, liegt bei 500000 Euro. Der Fremdenverkehrshaushalt weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 620000 Euro auf. Im Vorjahr waren es 645000 Euro.

Für CDU-Gemeinderat Bernd Kleiser ist das Zahlenwerk zweigeteilt zu bewerten: Es zeige, „dass wir gut durch die schlimme Finanzkrise gekommen sind“. Die Perspektive, 2011 ohne neue Schulden und mit einem Plus von 500000 Euro über die Runden zu kommen, sei erfreulich. Doch: „Im Vergleich zu anderen Gemeinden unserer Größenordnung in Baden-Württemberg stehen wir schlechter da.“ Schön sei wiederum, dass man seit 1. Januar 2010 auf Rücklagen in Höhe von 1,6 Millionen zurück greifen könne. Das erneute Aber: „Wir werden das Geld auch brauchen.“ Die Folge sei, dass es in naher Zukunft keine Spielräume für Investitionen gebe, „was sehr bedauerlich ist“.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Holger Maas wunderte sich indessen, „wie kritisch meine Vorredner die Zahlen darstellen“. Denn zum einen würde ein Haus für den Nachwuchs gebaut, das beweise: „Kinder sind bei uns die Nummer eins.“ Und zum anderen: „Wir müssen weder Steuern, noch Gebühren erhöhen. Das sind doch positive Signale.“

Zuversichtlich gab sich jedenfalls Bürgermeister Rolf Müller, nachdem der Gemeinderat den Haushalt schließlich einstimmig verabschiedet hatte: „Jetzt können wir darauf hoffen, dass 2011 die Lage entspannt bleibt oder sogar noch besser wird.“