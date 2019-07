Noch der alte Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Entwicklungskonzepte für seine Friedhöfe in Langenargen und Oberdorf zur Kenntnis genommen und die Verwaltung mit der Weiterentwicklung der vom Planungsbüro „365 Grad Freiraum + Umwelt“ aus Überlingen erarbeiteten Varianten beauftragt. Letztere sind dann mit den Kostenangaben dem neuen Gemeinderat zur Entscheidung vorzulegen. Einig war sich der Rat, das Thema Friedhöfe nicht auf die lange Bank zu schieben.

Fraktionschef Joachim Zodel (FWV) sieht in Sachen Friedhöfe – und hier vor allem in Langenargen – dringenden Handlungsbedarf. „Es ist fast schon zu spät“, mahnte er. Unter anderem wegen der drastisch erhöhten Urnenbestattungen empfahl er dem neuen Gemeinderat eine Prioritätenliste und das Einstellen von jährlich 200 000 Euro in den Haushaltsplänen ab diesem Jahr. Gertrud Reiß (SPD) riet zu einem Plan mit denjenigen Maßnahmen, die zeitnah abgearbeitet werden können. Denn: „Irgendwo muss man beginnen“. Ein eigenes Thema sei die Aussegnungshalle (Sanierung oder Neubau), an dem ein kleineres Gremium arbeiten solle. Bürgermeister Achim Krafft schlug vor, bereits im Herbst mit der Umsetzung zu beginnen. „Machen wir uns weiter auf den Weg“, empfahl er im Wissen um das sensible Thema Friedhöfe, bei der es auch um „große Summen“ gehe.

Vor der Ratsdiskussion hatte Landschaftsarchitektin Alexandra Haslinger vom Planungsbüro „365 Grad Freiraum + Umwelt“ aus Überlingen Vorschläge für das Aussehen der Friedhöfe gemacht und dabei Einfassungen, Wegeführungen und Bepflanzungsarten vorgestellt. Nicht erst mittelfristig soll das Thema Aussegnungshalle geplant werden, da es heute schon im Winter Schwierigkeiten mit der geschützten Unterbringung von Besuchern gibt.

Bereits vor drei Jahren hat der Gemeinderat ein Entwicklungskonzept für den Friedhof in Langenargen einschließlich einer Beteiligung der Bürgerschaft in Form einer Friedhofsbegehung beschlossen. Damals und in einem Bürgerworkshop wurden Vorschläge der Bürger für eine langfristige Friedhofsentwicklung gesammelt, die vom Planungsbüro „365 Grad“ eingearbeitet und im Gemeinderat präsentiert wurden.