Handballer der HSG Langenargen-Tettnang müssen in die Relegation

Nach 18 Saisonspielen in der Handball-Bezirksklasse Bodensee hat am Ende der Saison ein einziges Tor den Unterscheid zwischen Direktaufstieg und Relegation ausgemacht – spannender kann ein Saisonfinale wohl nicht enden. Die finale Entscheidung fiel vergangenen Samstag in der Argenhalle in Wangen. In einem äußerst knappen und spannenden Spiel drehte die MTG Wangen 2 einen 17:20 Rückstand bis zum Spielende und holte mit einem 21:21 Unentschieden den alles entscheidenden Punkt. Die MTG Wangen 2 und die HSG Langenargen-Tettnang schließen die Saison 2013/2014 demnach punktgleich mit 31:5 Punkten ab. Den direkten Vergleich der beiden Teams konnte die MTG Wangen 2 mit dem besagten einen Tor für sich entscheiden. Somit steigt die MTG Wangen 2 als Meister der Bezirksklasse direkt in die Bezirksliga auf, die HSG muss in die Relegation.

Dort wartet zunächst der HV Rot-Weiß Laupheim 2 auf das Team vom See. Am Samstag, 3. Mai, findet das erste der beiden Relegationsspiele um 20 Uhr in Langenargen statt. Am darauffolgenden Wochenende reist die HSG dann zum SC Lehr. Mit zwei Siegen aus beiden Spielen würde die HSG Langenargen-Tettnang den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga schaffen.