Haftbefehl gegen Virenleugner Lanka

Der Masernprozess geht weiter – und wird immer skurriler. Das Tettnanger Amtsgericht hat nun einen Haftbefehl gegen den Langenargener Impfgegner Stefan Lanka erlassen. Dies teilten die Anwälte von Stefan Lankas Prozessgegner, dem Arzt David Bardens, am Freitag mit.

Während im Internet bereits darüber spekuliert wird, ob Lanka schon hinter Gittern sitzt, gibt der Biologe ein Seminar in Österreich. Zum Hintergrund: 2011 hatte Stefan Lanka auf seiner Homepage demjenigen ein Preisgeld von 100000 Euro versprochen, der ihm die Existenz des Masern-Virus über wissenschaftliche Publikationen nachweisen kann.

David Bardens, damals Medizinstudent in Homburg, heute Arzt in Schweden, hatte sich der Aufgabe angenommen und den Beweis erbracht. Weil Lanka die Publikationen, die unter anderem vom Robert-Koch-Institut stammten, nicht als Beweis anerkannte, klagte Bardens die 100000 Euro vor dem Ravensburger Landgericht ein. Lanka, immer noch nicht bereit zu zahlen, hatte im August Berufung gegen das Urteil eingelegt. Das Berufungsverfahren wird voraussichtlich noch in diesem Jahr vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart stattfinden.

Weil Lanka bislang aber die 100000 Euro bei Gericht nichthinterlegt habe und auch weder eine Bürgschaft, noch eine eidesstattliche Erklärung abgegeben habe, habe das Tettnanger Amtsgericht nun eine Beugehaft für den Langenargener angeordnet, so Bardens Anwältin Caroline Gebhardt. „Lanka hat das Geld nicht überwiesen und er weigert sich auch, Auskünfte über sein Vermögen zu geben“, sagt David Bardens. Inklusive Prozesskosten und Zinsen belaufe sich der Betrag mittlerweile auf mehr als 120000 Euro. Sicher, dass er das eingeklagte Geld jemals zu Gesicht bekommt, ist Bardens nicht. „Ich sehe aber auch keine Veranlassung dazu, aufzugeben“, sagt er. Schließlich habe er den geforderten Beweis erbracht.

„Ich hatte mich damals, was die Wette anging, sogar schriftlich rückversichert. Und ich habe von Lanka eine schriftliche Bestätigung bekommen“, sagt er. Im Internet wird derweil spekuliert, ob sich Lanka bereit in Haft befindet: „Dr. Lanka selbst ist auf keiner der bekannten Nummern zu erreichen, was dafür sprechen könnte, dass er sich derzeit bereits an einem Ort befindet, an dem die Rufnummernmitnahme nicht zulässig ist“, meint ein Autor auf „ruhrbarone.de“.

Für Lankas Mutter, die ebenfalls in Langenargen lebt, sind diese Spekulationen komplett neu. „Mein Sohn ist nicht im Gefängnis. Und ich wüsste auch nicht, dass er dort in nächster Zeit hin sollte“, sagt Helga Lanka. Ihr Sohn sei in Österreich, wo er ein Seminar gebe. „Und das Geld ist, so viel ich weiß, mittlerweile überwiesen worden“, sagt sie. Die Veranstalter des Seminars im österreichischen Halle, für das Stefan Lanka am Sonntag als Referent eingetragen ist, bestätigen, dass die Veranstaltung wie geplant stattfindet. „Bei uns zumindest ist bislang kein Geld eingegangen“, sagt Bardens Anwältin Caroline Gebhardt.

Natürlich gebe es eine Banklaufzeit, die den Eingang des Geldes verzögern könne. Sie glaubt auch nicht, dass Lanka das Geld an die Hinterlegungsstelle des Gerichts überwiesen hat. „Sonst wäre der Haftbefehl aufgehoben. Aber davon ist uns zumindest nichts bekannt. Außerdem glaube ich nicht, dass Herr Lanka einfach so mal schnell 120000 Euro überweisen kann.“

