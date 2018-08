Hafenfest mit Jazz und gutem Essen

Am Langenargener Gemeindehafen findet am Donnerstag, 6. September, das nächste Hafenfest statt. Mit dem „Jazzmix-Trio“, das im Vorjahr erstmals beim Hafenfest spielte, tritt eine in der Bodenseeregion bekannt Jazz-Formation auf. Die drei Musiker in der Besetzung Kontrabass, Saxophon und Banjo spielen Dixieland und Gute-Laune-Jazz. Die Langenargener Hafenfestwirte bereiten kulinarische Köstlichkeiten vor. Gekocht wird Gemeindehafen. Beginn ist um 17 Uhr, Musik ab 18.30 Uhr. Die Turmbesteigung Schloss Montfort ist bis Sonnenuntergang geöffnet.

Das letzte Hafenfest im Jahr 2018 findet dann am6. Dezember statt. Nach der erfolgreichen Premiere des Winterhafenfestes 2017 können sich die Besucher dann wieder auf weihnachtliche Dekoration, Musik, Getränke und Speisen freuen.