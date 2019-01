„Haben verstärkt Zünfte aus dem Allgäu eingeladen“

In Langenargen startet am kommenden Sonntag, 20. Januar, um 13.30 Uhr der große Narrensprung. Zuvor findet am Samstag ab 16.30 Uhr der traditionelle Brauchtumsabend mit Narrentaufe, Tänzen und Showeinlagen samt Narrenbaumstellen vor dem Rathaus statt, bevor im Anschluss in der Festhalle die Hexenparty gefeiert wird. Wie unter anderem die Vorbereitungen zum Narrenspektakel laufen, darüber hat Andy Heinrich im Interview mit Zunftmeister Lothar Berger gesprochen.

Herr Berger, als Zunftmeister haben sie mit ihrem Team im Vorfeld des großen Narrensprungs in Langenargen sehr viel zu organisieren, wie läuft’s?

Bereits nach dem Uferfest beginnen wir mit der Organisation. Rund 300 Mitglieder unserer Zunft sind über das ganze Wochenende in den verschiedensten Bereichen miteingebunden. Der Narrenbaum übrigens, den die Familie Kugel/Rehm auch dieses Jahr wieder spendet, wird am Samstagvormittag frisch im Wald geschlagen und im Anschluss geschmückt. Es läuft alles nach Plan, wir sind im Soll.

Welche Herausforderungen bringen die Arbeiten mit sich?

Wir reden von 100 eingeladenen und letztlich 72 zugesagten Narrenzünften und Gruppen mit rund 4500 Teilnehmern, die wir vor, während und nach dem närrischen Lindwurm unter einen Hut bringen müssen. Mit der Gemeindeverwaltung, den Sicherheitsbehörden, Landratsamt sowie Feuerwehr, DRK und Weiteren Einheiten gilt es, neben weiterem den Ablauf des doch rund zwei Stunden dauernden Spektakels im Vorfeld genau abzusprechen. Die Sicherheit unserer vielen Zuschauer steht ganz klar im Vordergrund.

Gibt es für den Narrensprung Neues zu berichten?

Durchaus: Wir haben dieses Jahr darauf Wert gelegt, verstärkt Zünfte aus dem Allgäu, die noch nie oder selten bei uns zu Gast waren, einzuladen. Damit wollen wir der Vielfalt, Abwechslung und Attraktivität unseres Zuges Rechnung tragen. Zudem werden wir am Brauchtumsabend unseren neuen Büttel offiziell vorstellen.

Wie steht es in Langenargen mit dem Jugendschutz?

Ein sehr wichtiges Thema, das wir selbstverständlich auch im Narrenverbund und mit den Behörden nicht nur während des Umzuges unterstützen. Entsprechende Einlassbändel bei den Bällen, Alkoholkontrollen auf der Straße und an sogenannten Hotspots sowie weitere Maßnahmen sollen für eine größtmögliche Sicherheit bei den minderjährigen Besuchern sowie allen anderen Gästen sorgen. Dazu gehört aber auch, Getränke, egal in welcher Form, nicht unbeaufsichtigt zu lassen, Thema K.o.-Tropfen.

Nach der Fasnet ist vor der Fasnet: Wie lange wird Lothar Berger der Narrenzunft d’Dammglonker als Zunftmeister erhalten bleiben?

Ich war, beziehungsweise bin, seit etwa 40 Jahren in den verschiedensten verantwortlichen Posten tätig und werde mein Zepter 2019 im Rahmen unserer Hauptversammlung an einen würdigen Nachfolger übergeben. Es war eine fantastische Zeit, mit vielen tollen Erinnerungen und Momenten.