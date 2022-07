Grundschüler tauchen in Zirkuswelt ein

„ Für die rund 200 Schülerinnen und Schüler der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule (FAMS)) in Langenargen steigt das „Lampenfieber“. Vom 11. bis 15. Juli heißt es „Manege frei“ für eine einzigartige Zirkuswelt - Die FAMS wird für eine Woche zum Zirkus. Im Rahmen einer besonderen Schulprojektwoche lassen die Grundschüler eine individuelle Zirkuswelt entstehen. Sie organisieren, erlernen und erarbeiten die abschliessende Zirkusaufführung. Jeweils am Vormittag werden die Klassenräume in die Manege eines großen Zirkuszeltes verlegt. Von artistischen Darbietungen wie Seiltanz, Trapez, Fakir-Vorführungen bis zur Trampolinakrobatik und lustigen Clown-Nummern führen die Kinder zum Abschluss der Projektwoche ein vollständiges Zirkusprogramm auf. Dabei wurde an alles gedacht: Neben den akrobatischen Vorführungen entsteht in vielen Begleitprojekten wie Musik und Tanz, Bauchladen-Bau und einer Nähwerkstatt alles, was es für einen echten Kinderzirkus braucht.

Kooperationspartner ist der Zirkus Dobbelino aus Braunschweig, der es sich mit ausgebildeten Künstlern und Zirkuspädagogen zur Aufgabe macht, Bewegung, Fantasie und Kreativität der Kinder zu fördern. Neben dem Zirkuszelt bringt der Zirkus viele Koffer voller Zirkusmaterial mit.

Für die zwei geplanten Aufführungen werden mehr als 700 Gäste aus dem Kreis der Familien erwartet. Spätestens dann steigt im Zirkuszelt auf dem Schulgelände das Lampenfieber der jungen Künstler. Ganz bestimmt kommen auch die eigens erstellten Autogrammkarten der jungen Artisten zum Einsatz.

Die 35 Lehr- und Betreuungskräfte sowie mehr als 100 Helferinnen und Helfer aus dem Eltern- und Freundeskreis unterstützen das Projekt tatkräftig – vom Zeltaufbau bis zum Catering. Der Förderverein der Grundschule ermöglicht das Projekt und die Zusammenarbeit mit den Profis des Zirkus Dobbelino.

„Nach einem gutem Jahr Vorbereitung freuen wir uns jetzt auf eine erlebnisreiche und lehrreiche Projektwoche. Für die Kinder möchten wir etwas Besonderes entstehen lassen, wovon sie noch lang erzählen können. Ein herzliches Dankeschön gilt dem Kollegium, dem Förderverein unserer Schule und allen Helfern, die dieses große Projekt ermöglichen.“, so Uta Maria Veit, Rektorin der FAMS.

Eintrittskarten sind aufgrund der begrenzten Kapazitäten nur für Familien der Schülerinnen und Schüler erhältlich. Vorsorglich bitten wir die Gäste von Autogrammwünschen während den Vorstellungen abzusehen und bis zum Abschluss der Vorstellung zu warten.