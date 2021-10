Grandioser Saisonabschluss: Mona Mitterwallner holt sich weiteren Weltmeistertitel

Markus Kaufmann, der zuletzt im Dress des Teams Texpa-Simplon die Alpentourtrophy in der Steiermark gewann, ging bei der Mountainbike-Marathon-WM auf Elba an den Start. Eine Platzierung gab es für den Deutschen am Ende aber nicht: Der Fahrer des RSV Seerose Friedrichshafen brach nach 85 Kilometern vorzeitig ab. “Der Motor war aus“, ließ Kaufmann wissen. (nib)