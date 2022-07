Spektakuläre Bundeswehr-Übung vor Langenargen in den Bodensee

Tollkühne Menschen stürzen sich aus fliegenden Kisten in den Bodensee: Ein Höhepunkt des Langenargener Uferfestes am kommenden Wochenende ist das Fallschirmspringen der Bundeswehr.

Dahinter steckt eine Übung mit dem etwas sperrigen Titel „Notverfahren zur Wasserlandung“, die schon am Montag begonnen hat. Oder um es mit einem Fallschirmspringerspruch zu sagen: „Glück ab!“

M28, Airbus A400M, Lockhead C-130 J Super Hercules

Im Einsatz ist dabei das Transportflugzeug vom Typ M28, das am Flughafen in Friedrichshafen startet und landet. Eine Besonderheit: Am Freitag, 29. Juli, sollen dann auch noch ein Airbus A400M der Luftwaffe und zwei Lockhead C-130 J Super Hercules der US Air Force abheben, um Fallschirmspringer anderer Länder zu transportieren, die ebenfalls an der Übung teilnehmen.

Das kündigt der Bodensee-Airport an, der gleichzeitig „bei den Anwohnern um Verständnis für etwaige Lärmbelästigung durch wiederholt startende und landende Flugzeuge“ bittet.

So haben die Fallschirmspringer der Bundeswehr 2021 trainiert.

Der sogenannte Wassersprungdienst in Langenargen ist auf eine patenschaftliche Verbundenheit des ehemaligen Luftlandeunterstützungsbataillons 262 in Merzig zurückzuführen. Weil dieses Bataillon im Zuge einer Strukturreform der Bundeswehr aufgelöst wurde, fiel das Fallschirmspringen beim Uferfest 2015 aus. Danach führte das Fallschirmjägerregiment 26 aus Zweibrücken den Wassersprungdienst fort.

Vorbereitung auf mögliche Einsätze

In diesem Jahr kommen der Bundeswehr zufolge 600 Soldatinnen und Soldaten, 40 Fahrzeuge, zwölf Boote sowie drei Transportflugzeuge zum Einsatz. Die Übung soll die Handlungssicherheit der Fallschirmjäger steigern, um auf mögliche Einsätze in der Zukunft vorbereitet zu sein.

Das Uferfest fiel im Jahr 2021 genau wie 2020 auch wegen der Corona-Pandemie aus, doch die Soldaten der 9. Kompanie des Regiments waren Anfang August trotzdem in Langenargen zu Gast und absolvierten zur Freude etlicher Zuschauer ihre Sprünge – damals noch aus einer Transall C-160.

„Glück ab!“ In diesem Jahr findet die Übung mit dem sperrigen Titel „Notverfahren zur Wasserlandung“ endlich wieder im Rahmen des Langenargener Uferfestes statt. (Foto: Andy Heinrich)

Für einige Fallschirmjäger sind die Wassersprünge aus 400 Meter Flughöhe an Automatikschirmen vor traumhafter Kulisse längst ein gewohnt eindrucksvolles Erlebnis, für andere eine psychische Herausforderung, die es zu meistern gilt. Denn die Übung ist zumindest für viele Erstspringer kein Zuckerschlecken, wie Haupt- und Informationsfeldwebel Andreas Hultgren im vergangenen Jahr sagte.

Weitere Glanzpunkte des Uferfests

„Zum einen ist es die Ungewissheit, ob sich beim Eintauchen in das Wasser die Leinen verheddern, wenn die große Schirmkappe über einem liegt. Zum anderen wiegt die Ausrüstung inklusive Schwimmweste etwa 25 bis 30 Kilogramm, die selbst im Wasser zu spüren sind. Alleine der Hauptschirm mit einer Fläche von 87 Quadratmetern kommt auf 13 Kilogramm, der Reserveschirm mit 47 Quadratmetern immer noch auf 5,6 Kilogramm“, so Andreas Hultgren.

Hereinspaziert: In früheren Jahren übernahm eine Transall C-160 den Transport der Fallschirmjäger. Dieses Mal kommt ein Transportflugzeug vom Typ M28 zum Einsatz. Am Freitag starten außerdem ein Airbus A400M der Luftwaffe und zwei Lockhead C-130 J Super Hercules der US Air Force. (Foto: Andy Heinrich)

In diesem Jahr findet die ansehnliche Übung endlich wieder im Rahmen des Uferfestes statt – und zwar an den ersten beiden Festtagen jeweils von etwa 11 bis 17 Uhr. Und nicht nur das: Natürlich hat Langenargen von 29. Juli bis 1. August weitere Glanzpunkte im Angebot.

Ein Auszug: Los geht’s am Freitag um 19 Uhr mit dem Fassanstich. Der Samstag startet um 8 Uhr mit einem Kinderflohmarkt, um 22.15 Uhr bringt das Klangfeuerwerk nicht nur mächtig viel Farbe ins Spiel. Beim Fischerstechen am Sonntag, wenn sich ab 17 Uhr Graf von Montfort und Schlossnarr oder Hafenknecht und Bäuerin duellieren, ist Standfestigkeit gefragt. Am Montag klingt das Fest mit dem Jahrgängertreffen gemütlich aus.