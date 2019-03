Glückwunsch: Oberdorf feiert 1250. Geburtstag

Vor 1250 Jahren wurden das beschauliche Oberdorf vor den Toren Langenargens sowie die Ortschaften Apflau und Laimnau erstmals urkundlich erwähnt. Im Rahmen eines Festaktes haben am Donnerstagabend viele Bürger das Jubiläum im Dorfgemeinschaftshaus gefeiert. „Heimat ist, was diesen Ort ausmacht. Sie gibt uns Sicherheit und Geborgenheit, gibt uns ein zu Hause. Wir sind dankbar, dass wir hier leben dürfen“, sagte Bürgermeister Achim Krafft in seiner Begrüßung.

Im Jahr 769, und somit vier Jahre früher als Langenargen, wurde Oberdorf erstmals urkundlich in einer Schenkungsurkunde erwähnt: Zu dieser Zeit vermachte ein „Scalcomann“ sich selbst sowie seinen Besitz in „operindorf“, „laimnauuia“ sowie „apfalaga“, quasi als private Altersvorsorge, dem Kloster St. Gallen, um dort forthin als Mönch zu leben. Im Beisein zahlreicher Besucher wurde diese Schenkung vor 1250 nun gefeiert. Bürgermeister Achim Krafft sprach von einem wunderschönen Flecken Erde, der jeden Cent wert sei. Lebten doch im Argental liebenswerte, bescheidene, hilfsbereite, fleißige, zuverlässige und geradlinige Menschen. „Heute blicken wir auf die Vergangenheit, die Gegenwart aber auch in die Zukunft unserer Heimat“, sagte Krafft, der, wie er versicherte, zu Beginn seiner Amtszeit in der „City-Lage“ von Rappertweiler sein erstes zu Hause im Argental fand. Für die drei Jubiläumsorte aber auch für das Jubiläumsjahr mit seinen zahlreichen Veranstaltungen wünschte er sich eine spannende und tolle Zeit und dankte Maria Weber, Birgit Kugel, Tanja Stadler ebenso wie Franz-Josef Dillmann, dem nicht heimlichen, sondern offiziellen Bürgermeister Oberdorfs, Peter Bentele sowie Karl Kraus samt Markus Brugger für deren unermüdlichen Einsatz im Festkomitee.

Einblicke in die heimische Vergangenheit aus archäologischer Sicht vor der urkundlichen Erwähnung gab der Historiker Eric Breuer. Wie seinen Ausführungen zu entnehmen war, habe man unter anderem in und um Oberdorf, so auch im Bereich des Schlosses Gießen, menschliche Überreste sowie Relikte in Form von Gefäßstücken, Schwertern, Lanzen oder Werkzeugen finden können, die über erste „Ansiedelungen“ von Menschen in der Eisenzeit und davor zeugten. Überhaupt habe das Argental in seiner langen und bewegten Geschichte im dritten Jahrhundert nach Christus durch die spätantike Grenze zwischen Rhein, Donau und Iller weltgeschichtliche Bedeutung erhalten. „Der Ort liegt wie in einem Garten – und hat mehrere gute Häuser“, sagte Kreisarchivarin Eveline Dargel, die anschießend in die Geschichte Oberdorfs ab 769 eintauchte. So gehöre das Kleinod zur ältesten Siedlung in der Region und war bereits im Hochmittelalter rechtlich, kirchlich sowie wirtschaftlich mit Langenargen verbunden.

Ab 1269 ist dokumentiert, wie das Argental immer wieder seine Besitzer wechselte. „Viele Oberdorfer waren bis ins 19. Jahrhundert hinein an Adelsherrschaften gebunden, waren meist Lehensbauern und mussten harte Frondienste leisten“, erklärte Dargel. Nachdem die hochverschuldeten Grafen 1780 Oberdorf an die Österreicher verkauften und der Ort später bayerisch wurde, sahen sich die Einwohner 1810 schließlich im Königreich Württemberg beheimatet. Nach den Kriegswirren erlebte der Ort vor allem in der Landwirtschaft sowie im Tourismus einen Aufschwung und gilt bis heute als ein bedeutsames Kettenglied im deutschen Obstanbau.

„Ich danke allen, die diese Feierlichkeiten möglich gemacht haben. Schätzen und ehren Sie ihre Heimat, denn so viele Menschen auf dieser Welt haben keinen Halt, kein zu Hause. Feiern wir also unsere Geschichte, denn Heimat ist auch dort, wo unser Herz zu Hause ist“, sagte Birgit Kugel zum Abschluss, bevor der gemischte Kirchenchor Laimnau/Oberdorf mit dem eigens von Ludwig Biberger zum Jubiläum textlich veränderten Heimatlied „Das Lied vom Argental“ die Zuschauer begeisterte. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von den Jungmusikanten Oberdorf unter der Leitung von Florian Keller.