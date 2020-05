Giftköder ausgelegt: „Tiere können innerlich verbluten“

Hannah Hetzer betreibt eine Kleintierpraxis in Langenargen. Am Wochenende musste die Tierärztin einen Hund behandeln, der durch einen ausgelegten Köder im Bereich einer Obstplantage zwischen Tuniswald und Langenargen vergiftet wurde. SZ-Mitarbeiter Andy Heinrich hat mit der Fachfrau über Sofortmaßnahmen und Verhaltensregeln gesprochen.

Sie mussten einen Hund behandeln, der einen Giftköder gefressen hat. Um was handelte es sich genau?

Der Hund nahm einen blauen, ungefähr dreimal drei Zentimeter großen Würfel, einen Rattengiftköder, auf und zeigte entsprechende Reaktionen. Wir konnten das Tier über ein bewusst herbeigeführtes Erbrechen vor dem Schlimmsten bewahren. Auch, weil die Hundehalterin die Aufnahme bemerkte und sehr schnell unsere Praxis aufgesucht hat.

Bei welchenAnzeichen sollten sich Frauchen und Herrchen Sorgen machen?

Wenn Hunde oder Katzen oder beispielsweise Blutungen im Stuhl, Urin oder beim Erbrechen aufweisen. Rattengift hemmt die Blutgerinnung, die Tiere können quasi innerlich verbluten. Das Gemeine daran ist, dass es bis zu fünf Tage dauern kann, bis die Symptome, darunter auch Schlaffheit, Müdigkeit und Schwäche, auftreten.

Was raten Sie den Tierhaltern, wenn Hund oder Katze entsprechend reagieren? Gibt es eine Möglichkeit, der Gefahr aus dem Weg zu gehen?

So schnell wie möglich Reste des Giftes aus dem Mundbereich entfernen und sofort den Tierarzt aufsuchen, der beim Rattengift als Gegenmittel Vitamin K reicht. Das hilft in vielen Fällen, sofern die Blutungen noch nicht so stark ausgeprägt sind. Ganz schlimm für Haustiere ist übrigens Dünger, noch gefährlicher allerdings Schnecken- und Blaukorn. Überhaupt sollten speziell Hunde in der betroffenen Region dringend an der Leine geführt werden.