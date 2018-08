Gesund ernähren, auch beim Nachtisch

Einen Ferieneinstand nach Maß hat es am letzten Schultag nach dem ökumenischen Gottesdienst in der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule gegeben. Für die rund 260 Grundschüler gab es eine kalorienarme Erfrischung in Form von gefrorenem Joghurt, und zwar gratis. Hinter der Aktion stehen engagierte Eltern, die im vergangenen Schuljahr, immer freitags alle sechs Wochen, ein gesundheitsförderndes Frühstück für die Kinder angeboten haben.

„Es ist wichtig, dass unsere Kleinen eine ausgewogene, gesunde aber auch kräftige Kost, gerade auch zum Frühstück, zu sich nehmen. Dabei legen wir Wert darauf, die einzelnen Produkte, sofern möglich, selbst zusammen- oder auch herzustellen. Ob Kornspitz, Obstspieße, Müsli, Quark oder auch Studentenfutter: Das abwechslungsreiche Angebot wurde von allen sehr gut angenommen“, sagte Caroline Wocher vom Helferteam.

Gemeinsame Überlegungen, wie die generierten Einnahmen aus dem gesunden Frühstück verwendet werden sollten, führten laut Wocher schließlich zur Idee, den Kindern am letzten Schultag eine Portion Frozen Joghurt von einem regional ansässigen Anbieter zu schenken. „Wenig Kalorien, keine Sahne. Unser Frozen Joghurt hat die selben Bestandteile wie Naturjoghurt, und passt somit perfekt zur vorbildlichen Frühstücksaktion der Eltern“, sagte Werner Seeberger von „Circus-Joghurt Artisti“.