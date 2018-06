So stellt man sich lebendigen Geschichtsunterricht vor: Historische Ereignisse kurzweilig und locker serviert, immer wieder unterbrochen durch eine sensibel abgestimmte Menüfolge, die sich auf die Historie bezieht. Genau das haben Kunsthistorikerin Helga Müller-Schnepper und Spitzenkoch Laurenc Kugel jüngst im Gasthof Adler in Oberdorf aufgetischt.

„Bauernjörg und Bauernkrieg um 1500“ ist – historisch betrachtet – nicht unbedingt eine leichtverdauliche Kost, aber Helga Müller-Schnepper, Museumspädagogin und Kunsthistorikerin aus Immenstaad, schaffte es in frei vorgetragener Rede, ihren Zuhörern mehr Appetit auf die Geschichte zu machen, die schließlich ganz Oberschwaben in Atem hielt. Appetit auf mehr machte nicht nur „Bauernjörg“, sondern auch Laurenc Kugel, der 28 Jahre alte Schweizer Spitzenkoch, der zur Zeit im Sternerestaurant „Fernsicht“ im schweizerischen Heiden nach weiteren Sternen greift, aber auch immer wieder gerne zu einem „Heimspiel“ in den Gasthof Adler kommt.

„Laurenc kocht daheim“, heißt es dann. Vater und Küchenchef Christoph, Mutter und Wirtin Birgit sowie Bruder und Wirt Gabriel Kugel, arbeiteten Hand in Hand in Küche und Gaststube und sorgten so für ein historisch-kulinarisches Erlebnis – fernab der üblichen Speisenkarte.

Historisch aufgeladen ist das Thema Bauernkrieg um 1500 sowieso, aber auch der Adler in Oberdorf hat schon eine lange Geschichte geschrieben. Seit gut 250 Jahren läuft die Gastwirtschaft größtenteils im Familienbesitz, allein 30 Jahre stehen Christoph und Birgit Kugel jetzt hinter der Theke. Eben deshalb musste Kunsthistorikerin Müller-Schnepper eingangs auch ein Missverständnis klären: „Wir sprechen heute nicht über den 30-jährigen Krieg, wie der Wirt ankündigte, sondern über den Bauernkrieg, der viel früher übers oberschwäbische Land fegte.“

Zwischen fein abgeschmecktem Frischkäse und Rettich, geräucherten Felchen mit Rote Beete und Dillmayonnaise kam auch der „Seehaufen“ ins Spiel, das Leid der Bauern, die unter schlechtem Wetter und den hohen Abgaben stöhnten und deshalb aufbegehrten. Martin Luther predigte um 1520 von der Freiheit des Christenmenschen, verstand das rein theologisch. „Die Bauern müssen ihn an dieser Stelle missverstanden haben“, so Helga Müller-Schnepper, „sie bezogen dies fälschlicherweise auf ihre soziale Lage“.

Historische Häppchen, leicht verdaulich serviert, das war an diesem vergnüglich Abend die Würze dieses Vortrags, verbunden mit einem Mahl, das um 1500 mit ähnlichen Zutaten, dafür aber nur in großen Schüsseln auf den Tisch gekommen wäre. Die Historikerin aus Immenstaad gab zu bedenken, dass es damals verboten war, dem Tischnachbarn „die fetten Brocken wegzunehmen“, „die Knochen hinter sich zu werfen“, oder gar dem „Nebenmann in die Suppe zu spucken“.

Auf solche Ideen kamen die Gäste an diesem Abend nicht. Sie ließen sich den Hauptgang, einen 72 Stunden gegarten Schweinebauch mit Spitzkohl, Buchweizen-Risotto, Biersauce und Sellerie auf der Zunge zergehen. Geschichte und Gerichte, gut gewürzt serviert – der Plan des Kochs und der Historikerin ist an diesem Abend aufgegangen.