Geschafft: Nach dem Match Race ist kurz Durchatmen angesagt

Mehr als 200 Helfer haben fünf Tage lang zu Wasser, aber auch an Land dafür gesorgt, dass die Segelveranstaltung Match Race Germany in Langenargen reibungslos über die Bühne gegangen ist. „Ohne unser Team, auf das wir uns hundertprozentig verlassen können, ginge nichts. Das ist nicht selbstverständlich und einfach nur großartig. Ich danke allen, die hinter und vor den Kulissen so toll mit angepackt haben“, sagte Organisationschef Harald Thierer bei der Abschlusspressekonferenz am Montag.

Tatsächlich gönnen sich die Macher um Thierer und Eberhard Magg samt ihrem Kernteam vom Match Center Germany nur eine kurze Pause, bevor die Vorbereitungen für das 22. Match Race 2019 vor Langenargen laufen und erneut viele Tausend Besucher ihren Weg in die Sonnenstube am Bodensee finden werden.