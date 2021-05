Gesamtsieg für Trek-Vaude-Fahrer Sascha Weber

Zwei Fahrer des Radsport-Teams Trek-Vaude aus Langenargen und dem Ötztal haben am Pfingstwochenende sehr gut abgeschnitten. Sascha Weber entschied in Spanien die 36. Ausgabe der Pla de Mallorca für sich: Neben dem Gesamtsieg jubelte er auch über den Sieg auf der letzten Etappe. Teamkollege Karl Markt landete im tschechischen Zadov auf Rang drei.

Der Erfolg von Weber deutete sich schon am ersten Tag an – beim Tagessieg im Feld der 150 Straßenrennfahrer. Auf der zweiten Etappe wie auch beim Zeitfahren setzte Weber seine gute Leistung fort. „Er behauptete sich als Einzelkämpfer ohne Teamsupport gut und startete mit einem Rückstand von 35 Sekunden auf den Führenden in die finale Etappe mit 120 Kilometern Distanz“, teilte Trek-Vaude mit. Die Entscheidung auf der letzten Etappe fiel am letzten Anstieg. Weber startete eine Offensive, distanzierte seine Rivalen und kam allein an der Bergankunft in Cura an. Sein Vorsprung auf Dominik Bauer betrug 58 Sekunden, außerdem machte er 1:05 Minuten gegenüber Marcus Christie gut, der das Gelbe Trikot an den Gesamtsieger Weber abgeben musste. „Ich hatte am Anfang des letzten Anstiegs alles riskiert und bin über meinem Limit gefahren. Der Gesamtsieg fühlt sich gut an“, sagte Weber.

Gut präsentierte sich auch Markt. Er sicherte sich beim Cross-Country-Rennen im tschechischen Zadov Platz drei. „Ein Podium ist immer gut“, meinte Markt. Er und Weber erhielten Lob von Teamchef Bernd Reutemann: „Das war wieder ein super erfolgreiches Wochenende.“

Darüber hinaus erreichte Philip Handl beim Mountainbike-Etappenrennen in Spanien mit seinem Teampartner Pirmin Eisenbarth aus Lindau in den Gesamtwertung Rang 19.