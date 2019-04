Gerhard Wiest löst Herbert Tomasi als Vorsitzenden ab

Bei der Jahreshauptversammlung des Partnerschaftsvereins Langenargen-Noli hat der scheidende Vorsitzende Herbert Tomasi, der dieses Amt seit 2011 innehatte, neben den fast 70 Mitgliedern in der vollbesetzten Mensa der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule auch Bürgermeister Achim Krafft begrüßt. Gleichzeitig wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

In seinem Jahresrückblick stellte Tomasi besonders die Aktion der sogenannten „Sandengel“ aus Langenargen in den Vordergrund, die im Herbst nach dem großen Unwetter in Noli spontan dort Hilfe leisteten. In diesem Zusammenhang wurde mitgeteilt, dass auf dem extra eingerichteten Spendenkonto gut 4000 Euro eingegangen seien, die zusammen mit den Spenden der Mitgliedsbetriebe des HGVs Langenargen in Höhe von 1200 Euro und dem Erlös aus einer Verkaufsaktion von Buch und Kunst Jäger von 333,33 Euro anlässlich der Saisoneröffnung im Mai an die Fischer von Noli übergeben werden, ist dem Bericht des Vereins zu entnehmen. Bürgermeister Krafft setzte noch einen drauf: Die Gemeinde Langenargen stellt 10 000 Euro zur Verfügung, damit vor allen Dingen die in Noli durch den Sturm beschädigten und dringend benötigten Kältemaschinen neu angeschafft werden können. Achim Krafft lobte das Engagement der Mitglieder, „auch in schlechten Zeiten“ für die Partner und Freunde in Noli da zu sein.

Aus den Aktivitäten 2018 hob Tomasi besonders das Event „Wein und Käse“ oder auf italienisch „Vino e formaggio“ hervor, das bereits Kultstatus besitze, weil es jedes Jahr viele Besucher anlocke. Ein Dank ging hier an die Organisation um Regine Frey und ihre Mannschaft. In diesem Sinne bedankte sich auch Bürgermeister Krafft bei den Mitgliedern und der Vorstandschaft „für ein rundum erfolgreiches Vereinsjahr“.

Bei den Neuwahlen des Vorstands, die auf Antrag eines Mitglieds in geheimer Wahl stattfanden, kam es zu folgenden Ergebnissen: Erster Vorstand Gerhard Wiest; zweiter Vorstand Dagmar Frick; Schriftführer Nicolai Schlotmann und Kassierer Elmar Stäbler. Zu Beisitzern wurden Michael Troll als Sonderbeauftragter, Alfred Seidenschnur für Vereine, Regine Frey für Organisation, Wolfgang Carosa-Sause für Pressearbeit und Susanne Fastnacht für besondere Aufgaben gewählt. Die Aktivitäten für das laufende Jahr wird der neue Vorstand nunmehr festlegen, ist dem Bericht zu entnehmen. Als Kassenprüfer wurde Reinhard Frey bestätigt, zweiter Kassenprüfer ist Karl-Heinz Scheriau.

Abschließend gab es Ehrungen für das 300. Mitglied des Vereins und die Versammlung übertrug Herbert Tomasi die Ehrenmitgliedschaft für sein langjähriges Wirken zum Wohle des Partnerschaftsvereins.