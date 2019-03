Gemeinschaftskonzert geht zu Herzen

Alt und Jung waren harmonisch vereint, als am späten Sonntagnachmittag Schüler der Gesangsklasse von Andrea Grözinger, der Violinklasse von Gudrun Schmid, der Violoncelloklasse von Christoph Theinert und das Streicherensemble St. Martin in der Pfarrkirche miteinander konzertiert haben. Das unter der Leitung der stellvertretenden Musikschulleiterin Andrea Grözinger und Kantor Martin Beck wieder ins Leben gerufene Kooperationsprojekt, das Solistinnen und Vokalensemble der Musikschule mit den erwachsenen Streichern zusammenführt, hat sich als Glücksfall erwiesen und den zahlreichen Zuhörern eine schöne Konzertstunde beschert.

Ein zügiges Tempo hat Martin Beck mit seinen Streichern angeschlagen für Mozarts „Alleluja“ aus der Motette „Exsultate, jubilate“ KV 165, dem zwei junge Sängerinnen das „Ave Maria“ folgen ließen, das Grözinger am E-Piano begleitete. In der Folge wirkten beide zusammen. Piano und Streicherensemble, in dem die jungen Cellisten ganz vorne sitzen durften, spielten gemeinsam unter Becks Leitung, als das Vokalensemble flott John Rutters hoffnungsvolles „I believe in springtime“ anstimmte. Erstaunlich, welch vollen Klang die dreizehn Mädchen auch im folgenden „Dream with me“ in die Kirche trugen. Berührend sangen sie mehrstimmig und mit eingebundenen Solistinnen Matthew Evanchos besinnlichen Song „To believe“.

Mutig war der Einstieg mit Solistinnen gewesen. In Händels „Largo“ ließ eine einzige fortgeschrittene Schülerin ihren hellen Sopran strömen, jeweils zwei sangen im Duo Vivaldis „Laudamus te“ und Mozarts „Ave Maria“. Was sich da in so selbstverständlicher Harmonie zusammenfügt, ist mit Fleiß und Liebe zum Gesang erarbeitet – und Gott hat sicher seine Freude dran, wenn das Lob einmal nicht aus professionellem, sondern aus jugendlichem Mund kommt.

Mit Jean Sibelius‘ 1922 für Streichquartett komponiertem, 1938 zum sinfonischen Meisterwerk umgearbeitetem „Andante festivo“ präsentierte das Streicherensemble sich allein und unterstrich den festlichen Charakter, dann erweiterte sich das Vokalensemble, denn jetzt durften die jüngsten Gesangsschülerinnen samt einem Jungen hinzukommen, die Mädchen alle artig in Schottenröckchen, weißen Blusen, Jacken und Strümpfen. Von Streichern und Klavier begleitet, sang der erweiterte Chor frisch und lebendig Lieder aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“. Direkt zu den Herzen sangen die Kinderstimmen das „Suche einen Weg zum Leben“.