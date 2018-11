„Gemeinsam statt einsam“: SBS feiert 25-Jähriges

Mit einem Festakt haben zahlreiche Bürger am Freitagnachmittag in der Turn- und Festhalle Langenargen das 25-jährige Bestehen der Seniorenbegegnungsstätte gefeiert. „Diese Einrichtung ist ein Segen für unsere Gemeinde. Herzlichen Glückwunsch und mein Dank an alle, die die SBS tragen und ehrenamtlich unterstützen“, sagte Bürgermeister Achim Krafft. Für ihr großartiges Engagement seit Gründung der Gemeinschaft erhielten Edelgard Göpper und Dagmar Müller den Ehrenbrief der Gemeinde.

Seit 25 Jahren gibt es eine Einrichtung in Langenargen, die älteren Menschen die Möglichkeit bietet, ihre Freizeit in vielfältigster Weise zu gestalten Heute, ein viertel Jahrhundert später, dürfe man mit Stolz auf das Geschaffene zurückblicken, betonte der Vorsitzende der SBS, Reinhold Terwart. „Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt wird“, zitierte er die Gerontologin Ursula Lehr und sah in ihrer Aussage eine Richtschnur für die vielen Aktivitäten des Hauses, einem Leuchtturmprojekt, welches als Vorbild weit über die Region hinaus gelte. Laut Terwart sei es schon immer Ziel gewesen, für ältere Menschen ein Stück Lebensinhalt zu schaffen – und zwar gemeinsam, statt einsam. „Wir sind im Alter nicht alleine und das ist wichtig“, so der Vorsitzende.

Villa Wahl war ein Glücksfaktor

In seinem Rückblick erinnerte Terwart an die Anfänge unter der Ägide des damaligen Bürgermeisters Rolf Müller und Bürgern, die sich für eine selbstverwaltende Einrichtung, einer Seniorenbegegnungsstätte, stark gemacht hätten. „Es war ein besonderer Glücksfaktor, dass eine Heimat für die SBS – die Villa Wahl – von der Gemeinde zu Verfügung gestellt wurde.“ Von Anfang an hätten sich die Verantwortlichen der nicht einfachen Aufgabe gestellt, den Bürgern an der Schwelle vom Berufsleben zum Ruhestand eine Stätte zu bieten. „Wir müssen das Problem des Alterns lösen, um das Problem der Welt zu lösen“.

Bürgermeister Krafft sprach von einer segensreichen Einrichtung. Man müsse dankbar sein und dürfe sich ob des großen ehrenamtlichen Engagements der Verantwortlichen glücklich schätzen: „Dieses Haus ist ein Kind unserer Gemeinde. Ein Kind, dass wächst und gedeiht, aber auch ein Kind, das sich stets weiterentwickelt.“

Edelgard Göpper, die wie Dagmar Müller seit 25 Jahren im Team Hauswirtschaft in der Verantwortung steht, bedankte sich bei ihren „Mädels“, ohne die ein geregelter Ablauf bei den zahlreichen Festen und Anlässen, aber auch unter der Woche nicht denkbar sei. Zudem sprach sie Reinhold Terwart, seit 15 Jahren an der Spitze der SBS, ihren Dank aus: „Ohne Euch alle wäre nichts möglich.“

Paul Locherer, Bürgermeister a.D. aus Amtzell, referierte im Anschluss über den demografischen Wandel als Chance für eine Kultur des Miteinanders: „Das Alter bietet ein hohes und soziales Kapital.“ Bevor die Gäste sich über eine Einlage der Tennisgruppe und über Heiteres und Besinnliches aus dem schwäbischen Schatzkästchen freuen durften, zeigten die Veranstalter einen unterhaltsamen Kurzfilm über die Tätigkeiten der SBS. Als Regisseur fungierte der erst kürzlich verstorbene Rüdiger Nickel, dem die Anwesenden in besonderem Maße für sein Wirken im Beirat dankten.