Gemeinderatswahl: FWV setzt auf Jugend

Die Freie Wählervereinigung (FWV) Langenargen hat ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 nominiert und alle 18 Listenplätze belegt. Die ersten vier Plätze wurden laut Pressemitteilung in geheimer Abstimmung als Block einstimmig an die vier Mitglieder der derzeitigen FWV-Fraktion im Gemeinderat vergeben, die sich noch einmal zur Wahl stellen.

Dies sind: Hans-Günther Moser, Susanne Porstner, Christoph Brugger und Albrecht Hanser. Die Noch-Gemeinderäte Joachim Zodel, Harald Thierer und Herbert Löffler treten nicht mehr an. In einem zweiten Block wurden die weiteren Listenplätze nach einem vorgeschalteten Losverfahren, getrennt nach Frauen und Männern, vergeben, heißt es. Anja Bernhard, Andreas Riess, Johannes Ebner, Elisa Resch, Michael Moll, Simon Mangold, Britta Tetzlaff, Georg Lemp, Marc Belser, Ina Klotz, Harald Boes, Simon Brugger, Claudia Sauer und Albert Dillmann seien in dieser Reihenfolge im zweiten Block ebenfalls in geheimer Abstimmung einstimmig gewählt worden.

Besonders erfreulich sei, dass ein Drittel der Liste mit Frauen belegt werden konnte. Auch alle Ortsteile sind der Mitteilung zufolge auf der Kandidatenliste vertreten. Bei der Gemeinderatswahl setze die FWV besonders auf die Jugend. Mit vier jungen Frauen und Männern unter 27 Jahren werde der Grundstein für einen Generationswechsel im Gemeinderat gelegt. „Es ist wichtig, dass die Zukunft von Langenargen von jungen Menschen gestaltet wird. Unser Ziel war außerdem eine altersmäßig gut durchmischte Liste mit einem hohen Frauenanteil. Das haben wir erreicht“, sagte der Fraktionsvorsitzender der FWV, Hans-Günther Moser.

2014 reicht’s für Platz eins

Bei der Gemeinderatswahl vor fünf Jahren gingen 20 662 Stimmen (34,3 Prozent) und damit sechs Gemeinderatssitze an die Freie Wählervereinigung. Die CDU kam auf 20 341 Stimmen (33,8 Prozent) und ebenfalls sechs Sitze. Die SPD erreichte 10 767 Stimmen (17,9 Prozent) und drei Sitze. Die Grünen, die nach fünf Jahren Pause wieder antraten, holten für viele überraschend aus dem Stand 8428 Stimmen (14 Prozent) und auch drei Sitze. Die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl 2014 lag bei 56,8 Prozent.