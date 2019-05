Glimpflich kam eine ältere Frau davon, die am Freitagmittag in den Stadtsee stürzte. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden die Feuerwehrangehörigen um 11.39 Uhr zu einer „Personenrettung im Stadtsee“ alarmiert. Die Frau war im Bereich des Trettbootverleihs in den Stadtsee gefallen. Der Grund: Ihr Rollator machte sich selbstständig und fuhr auf das Wasser zu. Als sie versuchte den Rollator zu fassen zu bekommen, verlor sie das Gleichgewicht und rutschte die kleine Böschung in den See hinunter.