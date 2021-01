Gemeinderat beschließt Fällung kranker Bäume

Mit der Umsetzung der Verkehrssicherheit an einigen Baumstandorten haben sich die Gemeinderäte in der Sitzung am Montag beschäftigt. Wobei es über die Notwendigkeit von Rodungen in Bezug auf einzelne Bäume unterschiedliche Auffassungen gab. „Wir alle lieben Bäume und haben es uns mit diesem Tagesordnungspunkt und den damit verbundenen Entscheidungen nicht einfach gemacht. Die Sicherheit unserer Bürger hat jedoch oberste Priorität“, sagte Bürgermeister Ole Münder.

Etwa 2000 Bäume befinden sich derzeit laut Gemeindegärtner Norbert Herter auf Gemeindegebiet (ohne Natur- und Landschaftsschutzgebiete). Dabei sei es wichtig, zu wissen, dass diese in regelmäßigen Abständen auf ihre Stand- und Bruchsicherheit sowie auf ihre Vitalität überprüft werden. „Es muss dringlichst verhindert werden, dass es durch umstürzende Bäume zu Unfällen kommt. In der Beurteilung über den Zustand der Pflanzen vertrauen wir unseren eigenen sowie externen Fachleuten“, betonte Bürgermeister Ole Münder.

Zuvor hatte Silke Falch (Offene Grüne Liste) die Maßnahmen für einzelne Bäume kritisch hinterfragt und angeregt, dass künftig Nabu-Mitglieder die Begutachtung der Bäume begleiten sollten. „Im Rahmen einer kürzlichen Vorortbegehung mit Mitgliedern des Nabu sind wir zu unterschiedlichen Auffassungen gekommen, was die Einschätzung der Vitalität einiger in der Beschlussfassung gelisteter Bäume angeht“, stellte Silke Falch fest.

Markus Zetzmann, zertifizierter Sachverständiger für Baumpflege und Verkehrssicherheit von Bäumen von der Firma Lindauer Baumpflege, entgegnete, dass es selbst für einen ausgewiesenen Experten quasi unmöglich sei, im Winter einen Baum nach seinem Gesundheitszustand zu beurteilen. Andreas Vögele, Gärtnermeister und CDU-Gemeinderat, zeigte kein Verständnis für den Zweifel an der Expertise: „Seit 20 Jahren arbeiten wir mit der Lindauer Baumpflege zusammen und sollten deren Meinung und Gutachten vertrauen und nicht infrage stellen.“ Indes schlug Zetzmann vor, im Sommer einen Baumspaziergang anzubieten, was die Mandatsträger und Bürgermeister Münder begrüßten.

Nur ein aktuelles Beispiel: Bei der 150 Jahre alten und inzwischen sehr geschwächten Blutbuche Ecke Kirchstraße/Lindauer Straße handelt es sich um einen ortsbildprägenden Solitärbaum. Hier müsse man laut Gutachten mit speziellen Messgeräten am Stammfuß und mittels Greifzug am Lastwagen die Krone des Baums auf Spannung bringen, um dessen Standfestigkeit zu überprüfen. Bei der jüngsten Auswertung vor sechs Jahren kam heraus, dass der Baum, wenn auch deutlich eingeschränkt, noch standsicher ist. In der Zwischenzeit habe sich der Zustand erheblich verschlechtert und die Ausbreitung holzzersetzender Pilze stark zugenommen. „Erneute Zugversuche sind dringend notwendig“, empfahl der Sachverständigte.

Auf die Frage von Susanne Porstner (FWV), ob es Nachpflanzungen für gefällte Bäume geben werde, versicherte Setzmann: „Dort, wo es möglich ist, werden wir eine Nachbepflanzung immer in Betracht ziehen, gegebenenfalls an einem anderen geeigneten Standort.“ Ob die gerodeten Bäume entfernt würden oder an Ort und Stelle, ähnlich wie in einem Bannwald, verbleiben, wollte Karl Schmid (SPD) wissen. Norbert Herter erklärte, dass dies, wo es Sinn mache, durchaus praktiziert werde: „An bestimmten Stellen muss aufgeräumt werden, damit wir Platz für die Bewirtschaftung und Pflege benachbarter Bäume haben.“