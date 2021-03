Gemeinderäte werden vor Sitzungen getestet

Um für die Sitzung des Gemeinderats am Dienstag und die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am Mittwoch größt mögliche Sicherheit zu gewährleisten, wird den Gemeinderäten und den Mitarbeitern der Verwaltung Langenargen das Angebot eines kostenlosen Corona-Schnelltests gemacht. Dies sei eine Maßnahme, die zusätzlich zu den bereits bestehenden Hygienemaßnahmen erfolgt, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung schreibt.

„Die Infektionszahlen steigen wieder rapide an und eine schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Durch die nun bestehende Möglichkeit der Schnelltests kann das Risiko einer Verbreitung deutlich verringert werden. Der Test bietet eine 90-prozentige Sicherheit – ist aber natürlich nur eine Momentaufnahme“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Gemeindeverwaltung bittet daher alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, sich auch weiterhin konsequent an die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. Der Rat der Verwaltung: ebenfalls vor dem Besuch der nächsten Sitzung. kostenlose Schnelltestangebote wahrzunehmen – „aus Respekt und zum Schutz Ihrer Mitmenschen“.