Gemeinde sammelt Ideen für ein gutes Leben im Alter

Bereits seit Anfang Juli läuft in der Gemeinde Langenargen eine Befragung speziell für die Bürgerinnen und Bürger, die über 60 Jahre als sind (Ü60). Mit den gewonnenen Ergebnissen dieser Befragung sollen die Erfahrungen, Bedürfnisse und Vorstellungen der älteren Langenargener ermittelt werden. Das berichtet die Gemeindeverwaltung in einem Schreiben.

Diese sollen dann die Grundlage für künftige Entwicklungen wie zum Beispiel den Aufbau und die Einrichtung von weiteren notwendigen Angeboten und Diensten für die älteren Menschen in der Gemeinde bilden können. Unterstützt und angestoßen werden diese Initiativen durch die Gemeinde. Das ehrenamtliche Engagement werde dabei eine wichtige Rolle spielen, heißt es im Schreiben weiter.

Mehrere Hundert Broschüren wurden schon ausgefüllt im Rathausbriefkasten eingeworfen und auch die Einwurf-Box im Bürgerservice Plus, zur Teilnahme an der Gewinn-Verlosung von Langenargen-Gutscheinen, wird rege besucht. Beim Marktgespräch Ende Juli standen Bürgermeister Ole Münder und die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Annette Hermann bereit für die Fragen und Anregungen der Besucherinnen und Besucher. „Wie sind die Planungen für unser Pflegeheim? Welche Modelle kann sich die Gemeinde für alternative Wohnformen für Menschen der älteren Generation vorstellen?“. Diese und viele weitere Fragen rund um die Zukunft für Menschen fortgeschrittenen Alters wurden beim Stand diskutiert.

„Die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist wie auch die Gemeinde stehen bei diesem Thema vor großen Herausforderungen, da bis spätestens Mitte 2024 belastbare Antworten zur Zukunft des Pflegeheims gefunden werden müssen, denn im August läuft die Ausnahmegenehmigung der Heimaufsicht für den Betrieb des Pflegeheims am aktuellen Standort aus. Begleitend hierzu gilt es, zahlreiche weitere Fragestellungen in das neue Konzept zu integrieren, damit Langenargen künftig insbesondere für den Wohn- und Pflegebedarf gut aufgestellt ist“, so Bürgermeister Münder.

Bürgermeister Münder ruft nun zum Endspurt auf und freut sich über den regen Rücklauf. Der Abgabeschluss für die Frage-Broschüren und die Beteiligung am Gewinnspiel ist am Sonntag, 14. August. Die Ergebnisse werden im Herbst im Rahmen einer Bürgerinformations-Veranstaltung vorgestellt.