Gelungenes Fußball-Camp des FV Langenargen

„Macht Ihr das nächstes Jahr wieder“, wollte der kleine Marc nach dem vierten und letzten Camp-Tag des Fußballvereins Langenargen wissen. „Klar doch“, versprach Stefan Krause, der das achtköpfige Trainerteam leitete und für die Organisation zuständig war. Unter den 49 Kindern im Alter zwischen acht und zwölf Jahren, waren auch 16 Mädchen.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass sich so viele Mädchen zum Camp gemeldet haben“, freute sich Eveline Reiner, die Juniorenleiterin des FVL. Seit gut zwei Jahren arbeitet sie kontinuierlich am Aufbau einer Mädchenmannschaft. „Wir haben einen immer größer werdenden Zulauf, was man nun auch an der Camp-Teilnahme sieht“, erklärte die Jugendchefin. Hanna Ebert und Fabienne Oswald brachten als Trainerinnen den Girls über die Camp-Tage hinweg nicht nur das Fußball-Einmaleins bei, sondern sorgten auch mit spaßigen Übungen dafür, dass es nie langweilig wurde. Auch die 33 Jungs hatten sichtlich ihren Spaß an der Veranstaltung. Von neun Uhr morgen, bis mittags um 16 Uhr standen die Kinder fast nie still. „Hätte man sie nicht mehrmals an Trink- und Vesperpausen und dann auch an das Mittagessen erinnert, wären die Kinder wohl gar nicht vom Platz gekommen“, glaubte Stefan Krause. Das Wirte-Paar der vereinseigenen Gaststätte „La Taverna“, Shuri und Kristina, sorgten dann nicht nur für den Ersatz verbrauchter Kalorien, sie überraschten die Kinder auch mit der einen oder anderen Eistüte zum Nachtisch. Am Schlusstag krönte Camp-Chef Stefan Krause unter anderem die Elfmeterkönige oder den besten Balljonglierer mit kleinen Geschenken. Kurz nachdem das letzte Kind seine Teilnehmerurkunde erhalten hatte und mit einem neuen Ball unter dem Arm vom Gelände gegangen war, legte der Regen los. „Glück gehabt“, freute sich Stefan Krause, um danach mit seinen Helfern im Trockenen eine offensichtlich gelungene Veranstaltung Revue passieren zu lassen.