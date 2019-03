Gefällte Bäume, neue Mauern, Baustellen: Bürger wollen’s wissen

Rodung in der Unteren Seestraße, Mauern im Außenbereich des Hotels Seevital, Baustelle an der kleinen Turnhalle: Ungewöhnlich viele Langenargener haben die Bürgerfragestunde zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Montag genutzt, um bei Themen nachzuhaken, die sicher nicht nur sie selbst beschäftigen. Eine Erkenntnis: Die Pfosten im Bereich „Höhe“ kündigen keine Wohnbebauung an, sondern markieren, wo die Ersatzpflanzen für die gefällten Bäume hinkommen.

Was in der Unteren Seestraße im Bereich „Höhe“ geplant ist, wollte beispielsweise ein Langenargener wissen. Anlass für seine recht forsche Nachfrage sind die Pfosten, die dort in der Erde stecken, wo die Gemeindeverwaltung im Februar etliche Bäume roden ließ und als Grund dafür die Gewährleistung der Verkehrssicherheit anführte. Die Aktion sorgte für reichlich Diskussionsstoff und landete in der Bürgerfragestunde erneut im Gemeinderat. „Ist das Bauland? Das ist doch Landschaftsschutzgebiet“, ließ der Mann nicht locker.

Die Antwort des Bürgermeisters: Die Pflöcke seien die Markierungen für die Ersatzbepflanzung, die mit Landratsamt und Nabu abgestimmt worden sei. Die Aufforstung finde aktuell statt. „Dort kommen Büsche und Bäume hin, keine Häuser. Eine Wohnbebauung bildet der Flächennutzungsplan an dieser Stelle nicht ab und ist auch nicht von uns geplant“, betonte Achim Krafft.

Patricia Jocham hakte unter anderem wegen des gefällten Baumes nach, der an der Ecke des Hotels Seevitals an der Uferpromenade stand. Es gebe in Langenargen mehr als 2000 öffentliche Bäume, die begutachtet werden müssten, berichtete der Bürgermeister. Ob private Bäume gefällt werden können, komme auf den Status an. Im Falle des Hotels habe eine baurechtliche Genehmigung vorgelegen: „Der Baum konnte gefällt werden, das ist im Gemeinderat beschlossen worden.“

Ebenfalls um das Seevital, allerdings um die neuen Mauern an den Grundstücksgrenzen der Außenanlage zum See hin, ging es Christine Köhle. Die Fläche entspreche sicher den baurechtlichen Vorgaben, „aber die Mauern waren für viele ein Schock“. Zumal die Bauwerke den Gästen den Blick auf Schloss und See nehmen würden. Hintergrund seien „brandschutzrelevante Maßnahmen“, die von Hotel Seevital und Hotel Engel nebenan umzusetzen seien, berichtete Achim Krafft: „Wir hoffen allerdings auf eine gefällige Gestaltung, die im Sinne der Betreiber und deren Kunden liegen müsste.“

Mehrfach angesprochen wurden die vielen Baustellen in Langenargen, auf denen sich über längere Zeit nichts tue. Margit Wahls konkrete Frage: „Wie lange dauert es, bis man an der kleinen Turnhalle parken kann?“ Noch ein paar Wochen, antwortete der Bürgermeister. Den vermeintlichen Stillstand auf Baustellen erklärte er mit der unterschiedlichen Abfolge verschiedener Arbeitsschritte. Sein Beispiel: Um Asphalt zu bekommen, müssen Mischmaschinen zum Einsatz kommen, die aber nur bei bestimmten Temperaturen eingesetzt werden können.