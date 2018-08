Gastgeber belegen den guten zweiten Platz

Insgesamt 33 Mannschaften haben sich zu den drei Turnieren der Eisstockschützen in Langenargen gemeldet. Am Samstag kämpften 15 Herrenteams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zum 29. Mal um den Internationalen Montfortcup. Topfavorit war der Titelverteidiger aus Tirol, der SC Breitenwang. Doch auch der Gastgeber des ESC Langenargen mit den Spielern Ernst und Daniel Käppeler, Markus Lukas und Raffael Tomasi wollte beim Kampf um die vorderen Plätze ein Wörtchen mitreden.

Zunächst blieben vier Mannschaften mit dem Favoriten aus Breitenwang auf Tuchfühlung. Neben dem ESC Langenargen gelang dies dem ESC Hard sowie etwas überraschend auch dem ESC Schömberg und Carinthia Dornbirn. Mit zunehmender Spieldauer und Hitze setzte sich das routinierte Team aus Breitenwang jedoch klar an die Spitze und wiederholte souverän und ungeschlagen mit 28:0 Punkten seinen Vorjahreserfolg. In der letzten Runde kam es zum Kampf um Platz zwei zwischen Hard und Langenargen, das der heimische ESC in einem spannenden Spiel für sich entschied. Verdienter Lohn war Rang zwei mit 22:6 Punkten vor Hard mit 20:8. Jugendspieler Christian Späthe ersetzte in der Mannschaft des SV Lochau kurzfristig einen verhinderten Spieler und belegte einen guten siebten Platz.

Am Sonntag wurden zwei Wettbewerbe (Mixed und Duo) mit jeweils neun Mannschaften ausgetragen. Auch hier war der ESC Langenargen gut vertreten. Isa Beck und Christian Späthe, der für den verletzten Joe Beck eingesprungen war, traten zusammen mit zwei Spielern des befreundeten EC Neumünster im Mixed an. Irmgard Käppeler ergänzte das Mixed-Team des ESC Glashütte und Buzzy Göppinger, Rosi Tomasi, Roland Götze und Philipp Fritsch stellten eine weitere Mixed-Mannschaft. Alle drei spielten von Beginn an oben mit. Am Ende hatte die Spielgemeinschaft Neumünster/Langenargen mit 14:2 Punkten die Nase vorn. Zweite wurde der ESC Glashütte mit 10:6 Punkten vor Carinthia Dornbirn mit 9:7 Punkten. Das Langenargener Team führte lange die Tabelle an. In den letzten Spielen schwächelte es jedoch ein wenig und belegte mit 8:8 Punkten Rang vier. Titelverteidiger CdE Dornbirn kam diesmal nicht so recht in Tritt und musste sich mit Platz fünf begnügen.

Im parallel ohne Langenargener Beteiligung ausgetragenen Duoturnier setzte sich das Team des ESV Friedrichshafen mit Roland Schäfer und Dietmar Bucher souverän durch und siegte ohne Punktverlust.