Gasteltern für junge Geigentalente gesucht

Das Internationale Violinfestival junger Meister, das am Mittwoch, 13. April, beginnt, hat sein Zentrum in Langenargen. Im dortigen Münzhof findet das Herzstück des Festivals statt, der Meisterkurs Prof. Krzysztof Wegrzyn. Hier sind die jungen hochbegabten GeigerInnen aus aller Welt neben ihren Auftritten in den Konzerten des Festivals auch werktags vom 14. bis 22. April im öffentlichen Unterricht zu erleben. Für die jungen Musiker suchen der Internationale Konzertverein Bodensee und birdmusic noch Gastfamilien in Langenargen und Umgebung. In der Regel reisen die jungen Künstler am 13. April an und bleiben bis zum 23. April.

In diesem Jahr kommen die jungen GeigenvirtuosInnen aus Europa und Asien. Sie leben und studieren zumeist an deutschen Musikhochschulen. Interessierte Gastgeber können sich via E-Mail unter info@bird-music.de bis zum 6. April melden. Alternativ können auch Patenschaften für die Unterbringung der jungen Meisterschüler übernommen werden. Eine Spende ab 100 Euro kann an den Internationalen Konzertverein Bodensee entrichtet werden, Bankverbindung: Internationaler Konzertverein Bodensee e.V., IBAN DE34 7315 0000 0000 1820 22, BIC BYLADEM1MLM, Spendenzweck: „Patenschaft Festival Junge Meister 2022“. Weitere Informationen über das Festival unter www.konzertverein.com oder www.birdmusic.de.